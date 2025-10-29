李幸倪做《造星6》導師自認嚴格　泳兒任導師被學員激到唔覆機

《新城勁爆頒獎禮2025》今（29日）在馬鞍山舉行記招宣傳活動，一眾歌手配合萬聖節主題，均悉心打扮。而在接受媒體訪問時，提到身為《全民造星6》導師的李幸倪（Gin Lee)有沒有看節目播出時，她就表示：「梗係有睇啦，琴日拍緊MV都睇緊。（你覺得剪咗出嚟嘅效果點樣？）幾好睇，幾好笑。（網民話覺得你同阿祖（梁祖堯），唔知你哋想要嘅人標準喺邊度？）睇落去咪知囉。」續表示到後期時會與梁祖堯爭學員，強調絕對不是為爭而爭。

大家開心出席活動。（陳順禎 攝）

這一邊廂李幸倪做《全民造星6》的導師，那一邊廂泳兒就做《聲秀》導師，在受訪時她揚言自己突破了很多：「因為之前做導師係比較鼓勵性嘅，但係經過最後衝刺，我都覺得我要變成地獄訓練我嘅學員，因為有時候你唔Push佢哋，逼唔到個潛能。（最惡去到咩程度）我會唔覆佢哋機，嬲咗幾日。真係有一次，你卑晒佢教晒啲嘢，但係上到台嘅時候，唔係佢做唔到，純粹係個心理上面要調教，但係都忟，我試過唔覆機12個鐘。」強調平時的自己秒覆，假若去到不回覆的地步，相信學員會知道發生甚麼事，就會去反思。

泳兒透露曾生氣到不回覆學員電話。（陳順禎 攝）

而李幸倪都直認自己是一位嚴師：「特別係唔準備嘅人唔認真嘅學員，我會炆啲。因為我覺得應該珍惜機會，同埋唔好浪費大家時間，其實要睇你表演嗰幾分鐘，係好多人要抽個時間出嚟，所以要尊重自己同別人。」

李幸倪原來也是一名嚴師的。（陳順禎 攝）