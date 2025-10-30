姚焯菲同李克勤大兒子傳緋聞　鍾柔美9字回應佢哋關係

《新城勁爆頒獎禮2025》昨（29日）在馬鞍山舉行記招宣傳活動，一眾歌手配合萬聖節主題，均悉心打扮。而在接受媒體訪問時，鍾柔美（Yumih）就表示平常心看待獎項：「我覺得最緊要係今年自己作品係滿意嘅，因為我今年淨係出咗一首慢歌，同我平時係好唔同，個反應冇我跳唱強項比較勁，但都唔緊要，希望可以嘗試唔同嘅嘢，咁得到大家嘅支持已經好足夠。」而在旁的詹天文（Windy)就表示想拿歌曲獎，因為該獎項是對於監製、作曲、作詞者的認可。

悉心打扮出席活動 。（陳順禎 攝）

而提到好朋友炎明熹主演的音樂劇《一束光—高錕的記憶》即將上演，問到屆時會不會去支持時，詹天文二話不說：「會呀！因為我自己啱啱先做完音樂劇，所以其實我對音樂劇有一個新嘅了解，我知道音樂劇呢樣嘢其實係好難，同埋Gigi演一個比較重要嘅角色，都會好期待佢嘅表演。」續問到大家現時有沒有聯絡時，鍾柔美就表示：「我知道佢近排好忙於音樂劇，所以就暫時想畀佢專心。」表明大家私底下有一定有聯絡的。

鍾柔美表示私下有與炎明熹聯絡。（陳順禎 攝）

續講到對於炎明熹開設工作室一事，詹天文覺得她非常有勇氣：「我覺得係好有勇氣同好犀利，因為其實我哋作為藝人，我哋都知道經理人幫我哋接job要跟進好多嘢，所以佢自己一個，覺得佢好有勇氣，希望佢唔好太過操勞。」

詹天文覺得炎明熹好有勇氣。（陳順禎 攝）

除了提及好朋友炎明熹之外，當提到另一好朋友姚焯菲（Chantel)與李克勤大兒子李立仁（Ryan）傳緋聞一事，鍾柔美就表示得知，但沒有深入了解：「我諗佢哋都係friend嚟嘅，佢哋純粹都係同學啫。」