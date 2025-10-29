許紹雄逝世｜譚玉瑛大讚好顧家兼好愛老婆　拆解為何叫「Benz雄」

資深藝人許紹雄（Benz雄）日前（27日）被爆病危入院，多名圈中好友先後趕到醫院見許紹雄最後一面，延至昨日（28日）凌晨因癌引發身體多重機能衰竭不治，享年76歲。昨日TVB節目《東張西望》電話訪問許紹雄生前好友譚玉瑛及麥長青，對話間流露對他不捨之情。

譚玉瑛接受《東張西望》電話訪問時，透露許紹雄給予她的感覺是一位顧家的人：「Benz雄好愛佢嘅家庭，佢好聽老婆話！多數都係佢老婆想點，佢都會盡量fulfill（滿足）成個家嘅要求，佢真係一個好盡責嘅典型中國男人，希望佢嘅家人可以慢慢平復心情。」

而麥長青接受《東張西望》電話訪問時聲音帶點沙啞：「Benz係一個好好嘅前輩、同事、師兄同埋朋友，因為佢真係一個好重情重義，好好嘅一個好朋友。總之依家所有關於佢嘅嘢，都充斥喺個腦裡面，好突然，同埋其實係幾難接受。」麥長青的對話間透露著對許紹雄的不捨。

《東張西望》亦播出1990年《K-100》的舊片，片中是汪明荃與許紹雄的訪問片段，片中講到為何許紹雄被稱「Benz雄」。除了因為他一入行就已經開Benz上下班外，原來亦因為他「孤寒」，雖然汪明荃指當年的收入只有數千元，但許紹雄仍然願意花逾千元供Benz。許紹雄解釋稱：「其實嗰隻叫『孤寒車』，如果你揸啲平啲車呢，開始係平，但係你十年要換幾架，等於仲衰過揸嗰啲名車。」

