TVB節目巡禮｜佘詩曼紮髻金絲眼鏡展霸氣　周嘉洛吳偉豪當街裸跑?

無綫即將踏入58周年台慶，全台台前幕後將秉承「同心同行 闖新世代」精神，繼續傾力炮製嶄全新劇集及綜藝節目，並於日前（28日）舉行《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》，逾80名藝員盛裝出席，場面熱鬧。盛況將輯錄成特備節目《TVB同行新世代節目巡禮2026》，並於11月8日（周六）晚翡翠台8時30分播映。



《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》，逾80名藝員盛裝出席，場面熱鬧。(葉志明 攝)

《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》推介的節目內容包羅萬有，當中包括翡翠台（81台）的王牌劇集及綜藝節目、TVB Plus（82台）、無綫新聞台（83台）以及myTV SUPER、TVB Social Media、TVB News流動應用程式的精彩內容。

昨日活動公布了8大王牌劇集（排名不分先後）：⁠《飛常日誌II》、《模仿人生》、《武林》、《香港探秘地圖》、《夫妻的博弈》、《玫瑰戰爭》、《正義女神Themis》、《璀璨之城》；及14大王牌綜藝：《女神配對計劃2》、《鑽石戀愛計劃》、《空運世一》、《他們的澳洲駕期》、《周遊人生》、《江湖見2》、《創造．星援團》、《神秘顧客》、《尋歡作樂的姐姐》、《渣男記》、《走過歷史大地》、《唱錢》、《「型」戰50＋》、《中年好聲音4》。而無綫新聞台（83台）今年將再度呈獻《無窮之路V—智行無疆》。

活動公布了8大王牌劇集及14大王牌綜藝。(葉志明 攝)

TVB綜藝。(葉志明 攝)

在公布的8大王牌劇集中，憑《新聞女王》人氣急升的高海寧，總共有4部主演劇集在手，分別是《飛常日誌II》、《武林》、《夫妻的博弈》及《璀璨之城》；緊隨高Ling的、是有三部劇集在手的實力派演員蔣祖曼，其參演劇集分別為《正義女神Themis》、《武林》及《璀璨之城》；至於視后江美儀及新生代小花郭柏妍則同樣有2 部劇集在手，江美儀是《模仿人生》及《璀璨之城》，郭柏妍則是《飛常日誌II》及《夫妻的博弈》。 另馬國明、周嘉洛亦分別有 3 套劇集在手，成為巡禮中擁有最多劇集作品的男藝人，馬國明主演的三部劇集為《飛常日誌II》、《夫妻的博弈》及《玫瑰戰爭》，至於周嘉洛則參演了《飛常日誌II》、《武林》及《正義女神Themis》。

正讓人失望之際，高海寧一個轉身，立即成為攝影區的「高潮」。(葉志明 攝)

8大王牌劇集之中，首度曝光預告片的有《正義女神Themis》、《飛常日誌II》、《武林》及《玫瑰戰爭》；至於加入了新元素新畫面的，則有《模仿人生》、《夫妻的博弈》及《璀璨之城》。

首度曝光預告片的有《正義女神Themis》。

首度曝光預告片的有《飛常日誌II》。

首度曝光預告片的有《武林》。

首度曝光預告片的有《玫瑰戰爭》。

巡禮預告片逐格睇—氣氛篇：《正義女神Themis》／《模仿人生》

《正義女神Themis》 紮髻金絲眼鏡Look 佘詩曼展現沉穩霸氣

在悠揚漸轉激昂的BGM下，盤了髮髻、駕著金絲眼鏡的佘詩曼，身穿修腰剪裁的西裝長褸，緩緩步進法庭。雖然阿佘在1分鐘的宣傳片中全程未有說過半句對白，但從她莊嚴沉穩兼備的神情，配以「正義也許會遲到，但絕不會缺席」+「真相永不消逝」的歌詞，以及刻意打造的曙光效果，估計是一套溫暖人心的作品。

《正義女神Themis》 。

《模仿人生》 袁詠儀江美儀張曦雯冷艷Look鬥演技 面具+折射元素暗埋藏玄機？！

同樣以玩Mood作為宣傳片主調的《模仿人生》，在詭魅的BGM襯托下，加入了大量折射、面具及以紅黑為主調的AI Image元素，暗示角色人性的複雜及難以揣摩。BGM極富動感的節奏感配合了主角嘉欣復仇步代的同時，三大女主角袁詠儀、江美儀及張曦雯冷漠又木訥的表情，亦某程度呼應了面具這個元素，意念設計別具美感的同時亦甚有心思。

《模仿人生》。

巡禮預告片逐格睇—青春活力篇

《飛常日誌II》劉穎鏇招牌長腿甜笑再現 六大上位小生花旦運動Look極盡青春

在第一季《飛常日誌》中憑黑絲空姐Look贏盡話題焦點的劉穎鏇，在《飛常II》中除將再度大晒招牌長腿，還會無上限展現超甜美燦爛笑容，觀賞指數爆燈。另以傳承作為主題的《飛常II》，還加入了六大上位小生花旦，分別是第一季已有份演出的戴祖儀、吳偉豪、郭柏妍，以及第二季新加盟的周嘉洛、鍾柔美及張馳豪。當中除了周嘉洛的「薯嘜」髮型夠吸睛，鍾柔美的「奔跑吧」Look亦夠晒Energetic，加上六人的動感滿滿運動Look，青春氣息爆棚。

《飛常日誌》。

巡禮預告片逐格睇—玩味篇

《武林》 高海寧鄺潔楹打到飛起 周嘉洛吳偉豪當街裸跑勁吸睛

在八條劇集宣傳片中，以《武林》最具玩味。以「假如香港有個武林」為核心重點的《武林》，將以上八個字分成四組之餘，還於每一組字加插「劇集精彩畫面」作為過場字眼，設計甚有心思。話明主題係「武林」，打鬥場面自然不可或缺，當中高海寧與鄺潔楹更「打到飛起」，型爆全場。而講到最吸睛畫面，當然是周嘉洛與吳偉豪「裸跑狂奔」畫面，期待值爆燈。

《武林》。

其他巡禮預告片

‧《玫瑰戰爭》 林夏薇楊茜堯再度交鋒 狠毒眼神大激鬥戲味十足

林夏薇楊茜堯。

‧《璀璨之城》吳卓義唔再衝動玩激動 張智霖忠奸難辨魅力依然

吳卓義。

張智霖。

‧《夫妻的博弈》郭柏妍床上激吻戲＋木訥婚紗Look引爆期待值

郭柏妍。

TVB節目巡禮2026：

劇集：《正義女神Themis》

主演：佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東、蔣祖曼、戴祖儀

故事大綱：高等法院暫委法官言惠知正值事業高峰，但在審理一宗少年天台殺人案時，發覺真相或不如表面般簡單…案件完結後，言官做了一個出人意表的舉動，不惜放棄前途，由高等法院主動申請降職擔任少年法庭的裁判官。

言官在少年法庭遇上各有想法的法官：一心上位、不擇手段的年輕裁判官鄭官；快將退休、看似無所事事的主任裁判官洪官。為探求真相不惜一切、獨行獨斷的言官，一開始也引起同儕不滿，但隨著時日過去，她的擇善固執令同儕們重新思考司法正義的問題，漸漸化敵為友。正當一切漸入佳境，言官萬萬沒料到繼女天雪竟捲入一單嚴重案件！

《正義女神Themis》。

劇集：《飛常日誌 II》

主演：馬國明、高海寧、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、郭柏妍、吳偉豪、戴祖儀、鍾柔美、張馳豪、徐榮

故事大綱：楊尚偉、呂芷珊、陳杰、李勝祥四位機場骨幹迎來職涯新階段，肩負傳承專業的使命…三位背景迥異的年輕人加入機場團隊，展開蛻變之旅。天才少年程日飛遠赴珠海，主理首個「經珠港飛」跨境旅行團；千金葉舒恩投身客服與停機坪運作，在實戰中磨礪成長；前偶像車成軒轉戰機場保安，尋回自我價值…

《飛常日誌 II》。

《飛常日誌 II》。

劇集：《模仿人生》

領銜主演：袁詠儀、江美儀、張曦雯、羅子溢、張振朗、關禮傑

特別演出：陳自瑤

主演：陳楨怡、栢天男

故事大綱：一個寂靜的海邊，嘉欣被幾名壯漢強行拉出救護車，滿身傷痕，最終被拋入海中…她被一個商業間諜組織「Eye of Venus」（Eov）首領溫敏所救，溫敏告訴她只有一條路可走——報仇。嘉欣父親魏大維是一家工程公司的老闆，然而因地盤發生天秤倒塌事件遭到陷害，最終被人從單位中拋下。嘉欣親眼目睹了父母的墜樓，決心調查真相。

嘉欣在調查過程中被倫澤琛利用，最終被綁架至一個上流社會的淫亂 Party，遭受凌辱。隨後，琛打了電話給地下解決師「夫人」，讓她解決嘉欣。 嘉欣在 Eov中整容成另一個樣子，經過六年的包裝和訓練後變成國際知名設計師許玥。嘉欣利用許玥的身份進入倫澤琛的鉅創集團，逐步展開復仇計劃，更發現了「夫人」的真正身份，是倫澤琛的繼母——羅依凡。同一時間，玥竟發現自己最敬重的師父溫敏竟也與父親的死有關，原來，溫敏才是真正的羅依凡，她多年前與好友杜靜茹一同遭受車禍，被初代 Eov 首領所救後，卻發現自己的身份已被茹頂替…

《模仿人生》。

《模仿人生》。

劇集：《武林》

主演：周嘉洛、吳偉豪、高海寧、黃智賢、鄺潔楹、游嘉欣、鄭子誠、 吳子冲、黃子恆、蔣祖曼

故事大綱：「一場關乎血脈與宿命嘅正邪之戰正式展開。」的士司機葉飛雲（周嘉洛飾）為尋找失散多年的妹妹羽柔（鄺潔楹 飾）遠赴台中，因而邂逅善良美麗的洛櫻（謝嘉怡飾），兩人回港後意外捲入一宗神秘案件中，誤打誤撞下飛雲見識到一直隱藏的武林世界。交通督導員王羲之（吳偉豪飾），每天營營役役地工作，機緣巧合下無故吸取了別人三十年功力，可惜身體不勝負荷，只好向天龍拳高手郭尚武（黃智賢飾）拜師學藝，以求化解不適，並因此被逼加入武林。武俠世界令飛雲與羲之大開眼界，卻發現武林暗潮洶湧，危機四伏！

《武林》。

《武林》。

劇集：《玫瑰戰爭》

主演：楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬、姚子羚、傅嘉莉、陳自瑤、鄺潔楹、張頴康、陳楨怡、林景程、潘志文、李成昌、陳星妤、黃庭鋒

故事大綱：女星夏無雙因摰友關子盈自殺身亡，帶著傷痛遠走外地，七年後，她帶著關子盈的日記，重返鎂光燈下，與好姊妹黎綺雲、藍鳳儀、梁菲雅和林安安重聚，合拍電影《玫瑰》。

夏無雙雖表現得姊妹情深，實則暗藏恨意，她清楚知道摯友關子盈是被她們「謀殺」！夏無雙化悲痛為復仇的利刃，精心部署潛入天誠娛樂，成功取得老闆陳雲生信任。她挑起女人之間的猜忌，令仇人勾心鬥角，並迫她們供出殺害關子盈的真正兇手！然而關子盈死亡背後，還隱藏著更黑暗的秘密…夏無雙聯手關子盈舊愛李德龍，逐步揭露真相時，真兇終漸漸露出破綻…

《玫瑰戰爭》。

《玫瑰戰爭》。

劇集：《璀璨之城》

主演：張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞、陳瀅、江美儀、陳曉華、陳煒、蔣祖曼、孔德賢、鄭子誠、黃子恆、蔣家旻、周志康、倪嘉雯、蔡一智

故事大綱：尚利鋒酒店集團的兩位聯席行政總裁，官孝賢（張智霖飾）和官孝君（吳卓羲飾）兩兄弟，是集團裡兩大最高勢力。孝賢一直視孝君為眼中釘，明爭暗鬥，不斷攻城掠地。為了瓦解孝君和他夫人王雪瑩（張曦雯飾）的強大團夥，孝賢宣布與香港檢控官洪海允（高海寧飾）成婚。當年海允與雪瑩本是閨密，出身於十月初五街，雪瑩為了嫁入豪門，奪去海允的情人孝君。孝賢利用海允心中的仇恨，化成攻擊孝君夫婦的利器，強強聯手，成為最可怕的結合。加上父親官志琛（姜大衞飾）的管治，這個家成為一個扭曲的賽場。野心是美德、鬥爭被獎賞、貪婪被鼓勵、仇恨是善良。

《璀璨之城》。

《璀璨之城》。

劇集：《夫妻的博弈》

領銜主演：高海寧、馬國明、張頴康、郭柏妍、黃智賢

主演：陳曉華、何廣沛、鄧智堅、游嘉欣

故事大綱：罹患癌症的姜幸如，撞破丈夫施繼威與閨蜜潘雪文的奸情，慘遭推出馬路被車撞死，卻意外重生回到五年前。幸如從前因要養夫家淪為社畜，在職場男權環境下受盡輕視；重生後憑借預知能力和自身實力，帶領女同事們實現女力逆襲，成功上位。幸如還要把毀掉的人生原樣奉還給雪文和繼威，在暗戀自己的公司接班人葉家謙協助下，讓雪文成為繼威的妻子。雪文和繼威變成不幸，反報復幸如。

同時，幸如被車撞死的事原來另有內情，肇事者有心撞死的人是家謙。為了自己，也為了愛的家謙，幸如在幸福與不幸的博弈中繼續奮戰。最終，她得到一個意想不到的生命答案。本劇展現了女性在困境中自我覺醒與命運頑抗的精神，同時揭示了複雜的人性，引發道德與命運的反思。

《夫妻的博弈》 。

《夫妻的博弈》 。

《夫妻的博弈》 。

劇集：《香港探秘地圖》

主演：黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、莊思敏、莊思明、關曜儁

故事大綱：「命運是掌握在自己手裡！」然而當人陷入低谷時，往往訴諸怪力亂神，枉信風水神棍，最終被騙至傾家蕩產…玄學大師莊一臣創立探秘頻道，拍攝香港各處神秘地點，宣揚迷信。剛強正直的打假網紅畢萍不齒其所為，便加入探秘小隊，誓要撕破莊一臣假面具！過程中，他們遇到許多詭異的人與事：無頭老兵、紅衣女鬼、狐仙、UFO、問米招魂、打小人、神秘結界…觀眾對這些故事趨之若鶩，莊一臣漸漸走紅，畢萍意外得知莊一臣的秘密… 原來莊一臣多年前目睹苦主跳樓身亡，自責不已；為了贖罪，他自我造神，再藉由畢萍之手，揭露黑歷史，揭穿神棍的各種欺騙手法，希望世人破除迷信。

《香港探秘地圖》。(葉志明 攝)

