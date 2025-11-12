山河枕劇情｜結局追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《山河枕》陸劇改編自墨書白同名小説。有汪洪作為編劇，周靖韜、綦曉卉為執導，由宋茜、丁禹兮領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。此劇集合古裝劇人氣小生花旦，宋茜久違三年重返古裝劇，搭檔以《永夜星河》收穫眾多好評的陸劇男神丁禹兮，上演從未有過的叔嫂禁忌之戀！還有陳喬恩做心機奸角，真令人期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

山河枕官微@Weibo

《山河枕》電視劇情大綱

大將軍女兒楚瑜（宋茜 飾）的家族蒙受冤屈，父親殞於沙場，受重傷的哥哥告訴她此事絕非表面單純，她誓要找出真相，於是喬裝成衛家陣亡長子的遺孀，嫁入衛家。衛家在「白帝谷慘案」一役近乎遭到家族滅門，唯獨七少爺衛韞（丁禹兮 飾）倖存，他14歲就要獨自面對家庭破碎的絕望，迫使他淬鍊成背負血海深仇的少年將軍。楚瑜憑藉已逝大哥遺孀之名開始調查，初時衛韞對她充滿戒心，但在朝夕相處中，被她的信任與溫情打動。

楚瑜與衛韞合作追查七萬兵士戰死的真相，過程中衛韞為這位「名義大嫂」一次又一次打破自身原則，兩人由互相猜忌，到烽火中並肩的戰友，再到亂世裡相濡以沫的愛情，展開「偽叔嫂之戀」。他們同生共死，共同抵御北狄外敵入侵、查出皇室陰謀，最終炸毀雪山密道，守護家國平安。

《山河枕》播出時間｜最新追劇日曆

《山河枕》電視劇幾時播? 《山河枕》一共有40集，由Disney+、騰訊視頻播放，會員每日18點更新，SVIP搶先看1集，點映禮搶先看大結局。每天19:30浙江衛視中國藍劇場正在熱播。

山河枕官微@Weibo

《山河枕》演員人物關係圖

山河枕官微@Weibo

《山河枕》演員

宋茜 飾 楚瑜

大將軍之女，文武雙全，既溫柔又瀟灑；家族含冤，父親戰死，嫁入衛家想調查真相，遇上衛韞開始叔嫂戀

山河枕官微@Weibo

丁禹兮 飾 衛韞

衛家小兒子，重情重義；家族被滅門，成為少年將軍與大嫂楚瑜追查真相，其後發展感情

山河枕官微@Weibo

陳喬恩 飾 長公主

表面溫文爾雅，內裡神秘心機深沉，皇室權謀核心，想幫國家報仇

山河枕官微@Weibo

付辛博 飾 顧楚生