鄧麗欣懶理舊愛王子偷食人妻醜聞　與好姊妹慶祝生日心情無影響

鄧麗欣（Stephy）舊愛、台灣男星王子（邱勝翊）昨日（29日）被范姜彥豐點名介入他與粿粿（江瑋琳）的婚姻，其後王子發文坦承與粿粿「超過了朋友間應有的界線」。而曾與王子拍拖3年最終分手收場的鄧麗欣，昨晚與Cookies前成員楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）及陳素瑩（Gloria）一起慶生，似乎完全無被前度的偷食醜聞影響心情！

范姜彥豐與中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）結婚至今3年。（IG圖片）

粿粿與王子。（IG@meigo.c）

鄧麗欣前男友棒棒堂王子被指破壞家庭，發文道歉稱自己「越界」。（IG@prince_pstar）

鄧麗欣（Stephy）曾與台灣男星邱勝翊（王子）拍拖3年。（IG@@stboo）

Stephy獲粉絲慶生。（IG@@stboo）

完全無被前度的偷食醜聞影響心情！（IG截圖）

范姜彥豐昨日在IG上載了一段以「道德淪喪，婚內出軌！」為題的影片，公開指控老婆粿粿與「王子」邱勝翊出軌，更指「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全而且還永遠不會被發現吧 ？」、「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」更點名王子：「做錯事不可怕，可怕的是不反省。你破壞了我的家庭，卻還能光鮮亮麗走紅毯、上台領獎，這就是你的為人？」被范姜彥豐拍片公審後，王子在IG發聲明，承認與粿粿有「超過了朋友間 應有的界線」，並公開道歉。

范姜彥豐在IG分享了以「道德淪喪，婚內出軌！」為題的片段親自發聲，指控粿粿婚內出軌王子。（IG圖片）

范姜彥豐表示被最信任的人背叛。（IG圖片）

范姜彥豐指粿粿與王子偽裝成朋友的樣子，以為越大膽就越安全。（IG圖片）

粿粿曾於5月20日當日貼出與王子的合照。（IG圖片）

王子在IG發道歉聲明。（IG圖片）

粿粿發文回應事件。（IG圖片）

王子被指偷食人妻，令他與鄧麗欣昔日的戀情再被提起，2018年7月鄧麗欣認愛細6年的王子，兩人不時在社交平台公開放閃，又情侶檔上陣拍廣告，但因兩人長期分隔兩地，最後不敵異地戀，於2021年6月宣布分手，結束3年情。

Stephy。（IG@@stboo）

曾拍拖3年。（IG@@stboo）

Stephy和王子二人情侶擋拍廣告。（OLAY廣告圖）