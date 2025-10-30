陳柏宇染金髮爭男金　吳崇銘School Tour將中大變身Canton Disco

今年 Sony Music 與 UNISON 聯乘香港五間大學學會合辦 Sony Music School Tour 2025 —— 「Sony (not) Tour O For School」宣傳企劃。延續往年歌手「上莊」組成 Sony Muso（Music Society）的主題，今年更注入「Y2K」元素及近年流行的電子廣東歌派對（Canton Disco Party），將活力帶入校園。 前晚（10月27日），陳柏宇（Jason）率領黃妍（Cath）、林奕匡（Phil）、PER SE、力臻、Michael C、KING 吳崇銘、 Idol Girls「偶像女生一期生」及上月正式成團的 IdG Bubbles，於香港中文大學聯合書院舉行尾站演出，五場 School Tour 圓滿落幕。

近日染上一頭金髮的 Jason 被力臻問到：「係咪我話你係我心目中嘅男金，你就染埋金髮？」Jason 稱：「無錯！」力臻亦指向觀眾：「陳柏宇係我哋心目中嘅男金！」全場隨即歡呼聲四起。Jason 除了獻唱新歌〈不愛無壞〉，更透露即將推出新作，呼籲樂迷拭目以待：「首歌兩個字，第一個字係『一』；第二個字係有個『二』喺入面。」Jason 更將舊作〈車匙〉拿來開玩笑：「呢首歌有機會老過在場某啲學生。」他走到台下一邊唱一邊與學生擊掌。Jason 亦有留意近日洪嘉豪以「陳Sir」稱呼他的報導，Jason 稱：「我通常叫佢『洪仔』！」

現場時不時下起驟雨，曾被網民指出：「黃妍做親宣傳活動一定會落雨」的「雨神」 Cath 笑說：「好驚呀，點解我出嚟又落雨，我係無辜㗎！」Cath 冒著微雨獻唱新歌〈其實我 不是那麼的純情〉，更走到台下被同學重重包圍下合唱〈天光前〉，氣氛熱烈；PER SE 亦首次現場演繹最新出爐的歌曲〈未存在的我們〉；Phil〈高山低谷〉前奏一起，全場觀眾隨即尖叫高呼，舉機拍攝；Michael C 亦趕及於尾站回歸，與力臻於 School Tour 首次合體「米臻」，唱出〈做好戀愛的覺悟〉；而 Idol Girls 及 IdG Bubbles 的連環快歌熱舞，亦令台下學生熱血沸騰。

今年 Sony Music 亦大搞新意思，每站 School Tour 邀請不同歌手以「莊友」身份擔任嘉賓。例如早前於浸會大學及城市大學兩站就有 JACE 陳凱詠；而 Beanies 於樹仁大學則聯乘 Sony Music 歌手合唱。尾站中文大學邀請到 The Hertz 及蘇詠淳（Vincy）加入，The Hertz 於理工大學首站時與 Michael C 合唱〈泡泡〉，用「Band Sound」震懾全場；這次夥拍力臻演繹〈千世書〉，帶來全新感覺。力臻及 Vincy —— 兩位早前於日本「THE FIRST TAKE」亮相的歌手分別將「THE FIRST TAKE」演繹的作品〈2882點85✈〉及〈Sora〉帶來中大，展現實力。

壓軸環節將氣氛推上全晚頂峰。配合「Y2K」主題，KING 吳崇銘以 DJ KING 身份將一連串經典廣東歌重新編成電子版曲風，甫起歌便令聯合書院變成「Canton Disco Party」，現場氣氛熾熱，歌手們均走到台下與學生互動、自拍，促成全港最大型校園電子廣東歌派對。中大同學興奮高呼：「估唔到學校都可以變身 Canton Disco！」。

