Kim Kardashian生日大曬124萬愛馬仕手袋　被批炫富：又土又敗家

名媛真人騷女星Kim Kardashian一向都愛炫富，幾年前曾試過因炫富惹禍，導致珠寶被偷。Kim上周迎來45歲生日，日前在社交平台分享母親兼經理人Kris Jenner送贈名牌手袋的開箱片，竟惹來網民批評炫富。

Kim Kardashian。（IG圖片）

身材火辣！（IG圖片）

片中Kim在身處在巴黎酒店房，她坐在地上拆母親送的兩份生日禮物，其中紅色鱷魚皮名牌手袋，據知是由時裝界怪傑Jean Paul Gaultier設計，售價大約6位數字美元。其實兩周前Kim曾公開表明嘗試買下同一名牌推出的所有鱷魚皮手袋，價值約58萬港元。之後，她更大曬一個大地色的愛馬仕Hermès的Kelly Cut Clutch手袋，價值約124萬港元。

Kim大曬生日禮物。（TikTok）

之後再曬124萬愛馬仕手袋。（TikTok）

Kim更自爆早前母親8月送了其中一個她想要的同牌子手袋給妹妹Kylie Jenner作為生日禮物，Kim表示自己當時非常憤怒，更向母親投訴。片段曝光後，惹來大批網民不滿：「又土又敗家！」、「令人摸不着頭腦！咪又係手袋一個！」、「窮人在拼命節約用水，有的甚至沒水用，而富人卻在拼命浪費水，只為好看。」、「真正的有錢人不會這麽大肆宣揚的」、「看這種東西，我不會羨慕，只會一股無名火。」