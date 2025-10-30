「玉女歌手」一首歌食足30年　最新近況曝光極「凍齡」似少女

許秋怡在90年代樂壇憑經典合唱歌《現代愛情故事》紅極一時，雖然近年在香港幕前較少露面，但許秋怡從未離開過演藝舞台。她憑藉這首「食糊金曲」，在內地市場闖出了一片天，吸金力驚人，而她數十年如一日的「凍齡」外貌，更是網民津津樂道的話題。

許秋怡王書麒及囝囝Cody王綽枬一家三口。（許秋怡微博）

許秋怡多年來到各地商演賺錢養家。（許秋怡微博）

最近她在內地社交平台抖音開設帳號，現年55歲的她保養得宜，無論是樣貌還是身材，都與90年代高峰期相差無幾，她依然留著招牌長髮，皮膚緊緻白滑，身形纖瘦，完全不像即將「登六」之齡。網民紛紛大讚她「吃了防腐劑」、「少女感十足」，稱她為「凍齡女神」。她亦活躍於社交媒體，經常分享工作花絮和生活點滴，展現出自信和活力。

許秋怡保養非常得宜。（片段截圖）

許秋怡在1991年與當時同屬唱片公司的張智霖 (Chilam) 推出合唱大碟《現代愛情故事》而一炮而紅。當年，兩人憑藉青澀的外型和動人的歌聲，被封為樂壇的「金童玉女」，這張專輯在香港創下了雙白金的驕人銷量，同碟的《片片楓葉情》亦是KTV的必點金曲。在香港樂壇熱潮稍退後，許秋怡將事業重心轉移至內地。她的真命天子，是同為藝人、前童星出身的王書麒。兩人於2003年結婚，育有一子王綽枬，家庭生活美滿。

許秋怡同王書麒婚禮舉行多年，但17年時秋怡自爆原來一直未註冊結婚。（資料圖片）

近年，許秋怡在內地可謂「接到手軟」，許秋怡是內地商演市場的搶手貨，無論是企業春茗、樓盤開幕、商場活動，甚至是婚宴，都能看到她的身影。外界常笑指她「一首歌食足30年」，但許秋怡對此高EQ回應，表示非常感恩一首歌能帶給她這麼多工作機會。事實上，她在台上的穩定唱功和親和力，是她能持續受歡迎的主因。