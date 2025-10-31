近年最爭議港姐冠軍淪商場行騷 巨星自信爆棚：要走得像個女王
撰文：張寧兒
出版：更新：
雷莊𠒇（Juliette）為近年最受爭議的港姐冠軍，現年31歲的她當年參選2017年度香港小姐，完美Body和出眾才藝，撼低同票數的何依婷勇奪冠軍兼最上鏡小姐。可是其外貌一直受到抨擊，加上背後有個香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」，傳聞身家億億聲的富爸爸雷葆文，故被指「靠關係」當選。雷莊𠒇不甘反擊網民，卻未放棄選美夢，繼港姐和國際中華小姐後，先後參加《Miss Face of Humanity 2022》、《環球小姐2024香港區選美大賽》及《環球華裔先生小姐選美大賽》，成為「選美達人」。
雷莊𠒇日前忽然驚現商場行Catwalk，大騷誘人身段。商場聚集大批看熱鬧的群眾，而雷莊𠒇穿上紅色緊身短裙，大步踏在T台上，自信爆棚。雷莊𠒇走到T台前更大手一揮，指向在場觀眾，再昂頭擺Pose，氣勢驚人！
從背景可見，這是《環球華裔先生小姐選美大賽》相關的走秀活動。雷莊𠒇認為在任何地方都要走得像女王，她說：：「Superstar Energy 走路，要走得像個女王 不論你穿什麼衣服，在任何地方，你的步姿顯示了你的氣質 Learn to walk like a queen.」