黃長興直言離巢TVB後更多年輕人認識自己：如被困在框框之內

47歲的黃長興近年事業版圖愈拓愈闊，離開TVB後動作頻頻，不僅憑ViuTV劇集《翻盤下半場》吸納一批年輕粉絲，更與沈震軒、梁烈唯、高鈞賢及黃嘉樂組成「好犀利男團」，跨界投身歌舞領域。黃長興敢於突破的背後，全因要扛起養家重任，全力湊大三個子女。

拍攝ViuTV劇集《翻盤下半場》，除了讓黃長興與一班TVB舊同事聚舊，亦收穫了年輕觀眾的注意。

拍劇多年的黃長興，最近也趕上中年男團的熱潮，加入「好犀利男團」，挑戰跳唱演出。

談及離開TVB後的轉變，黃長興直言終於跳出既定框架。「以往在TVB工作，就如被困在框框之內，外界的項目甚少主動邀約。兩年前離開後，不少不同機構、電視台相繼向我招手，例如ViuTV這部《翻盤下半場》，便讓不收看TVB的觀眾也認識了我。」過去他的觀眾群以中老年為主，直至某次送女兒前往空手道訓練班時，升降機內一群十餘歲的年輕人竟能準確叫出他在新劇中的角色，他才察覺自己的受眾層面已逐漸擴闊，更藉此劇擺脫了以往「富二代」、「渣男」的固有標籤。

為讓子女「放電」及培養行善的心，黃長興已為家人報名參加聯合國兒童基金會慈善跑2025/26「童您跑」。

自言「痴家」的黃長興，即使要經常往返內地工作，仍盡力於周末留港，陪伴妻兒。

黃長興勤練舞步讓觀眾看出努力

其後加入「好犀利男團」，對他而言既是驚喜，亦是全新挑戰。「我們五位成員均為中年男士，能夠獲選實在相當榮幸，可說是一次難得的『翻叮』機會。」縱然早年曾參加《舞動奇跡》，但如今重拾歌舞並非易事。「還需前往內地參加訓練課程，縱使並非專業舞者，也務求讓觀眾看見我們的努力——每場表演需連跳三四個小時，沒有良好體能根本難以支撐。」

工作再忙，黃長興也盡量分擔太太照顧家庭的職責，陪伴子女做功課及玩耍，既是暖爸也是體貼老公。

不論是跨界闖男團，還是拍攝新劇，黃長興坦言拼搏的動力全來自家庭。「香港生活成本高昂，要撫養三個子女，但凡有工作機會，必然好好把握。」但他從不讓工作佔據全部親子時間。「我向來十分『痴家』，前往內地工作時，一有空檔便會趕返香港。太太獨自照顧三個孩子，還要兼任全職司機，負責接送子女上下學、送飯等事宜，實在辛勞，我回港後便會即時接替她的工作。」每逢周末，他會安排帶子女游水、踩單車；假期更會規劃旅行行程。「只要看見他們開心，我便心感滿足。」

黃長興鼓勵兒女關心社會積極行善

就連參加慈善活動，他也堅持攜同子女一同參與。即將舉行的聯合國兒童基金會慈善跑2025/26「童您跑」，黃長興已確定帶兒女參加，更邀請有孩子的運動型友人一同報名。「今年活動主題為『Everyone Can Be a HERO』，不同背景、年齡的人士皆能為慈善出一分力。今年主題是『聯合國可持續發展目標4』（SDG 4），推動普及免費基礎教育，意義深遠。」他認為這不僅是難得的親子互動機會，更能讓子女明白幫助有需要的人是有意義的事。黃長興提醒，「童您跑」報名將於11月7日截止，有意參加者宜趁早行動。

從電視藝員到男團成員，從全力衝刺事業到細心陪伴家人，黃長興在多重身份之間拿捏得宜。「作為父親，必須為子女樹立努力拼搏的榜樣，縱使未必喜愛所有工作，也需要認真對待，因為要承擔起家庭責任。」未來，他仍會繼續在事業上大膽嘗試，中年再出發一樣充滿幹勁。