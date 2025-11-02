冼灝英專訪｜任替身頭撼地昏迷失憶　下身磨爛流血：驚死就無得撈

現年68歲的冼灝英，或許不是最閃耀的明星，但卻是香港影視圈中一位備受敬重而又低調的「功夫狂人」。雖然自細便要出去打工幫補家計，但這樣的成長環境沒消磨他的志氣，反而培養出他的堅毅性格。近日，冼師傅接受了《香港01》的訪問，詳談他當年練功如何刻苦堅毅，到後來入行當替身期間，一次又一次的亡命經歷，以及剖白轉型演員在電視台的心路歷程，一切都由零說起。



場地：中環迷你酒店

冼灝英近日接受《香港01》「由零說起」專訪。（林志龍攝）

從小打工幫補家計 供細妹讀書

冼灝英小時候在北角邨西座成長，父親是會計文員，母親則是工廠工人，家境處於中低水平，但三餐溫飽，身為家中大哥的他，自細被潛移默化，小學五年級已與兩位年齡相近的妹妹跟媽媽到工廠工作幫補家計，照顧對下三個妹妹，「當然會羨慕不用工作的小朋友，但我又沒覺得苦的感覺，那時的小朋友比較單純，遵從媽媽的話去做。」

冼灝英說小時候一毫零用錢都不會有，肚子餓家裡有菜有肉自己搞掂。（林志龍攝）

雖然聽到讀書就頭痛，但冼灝英至少也讀到中五，畢業後第一份工任職酒店Bell Boy，他憶述當年除了基本月薪一千多港元，更重要的是豐厚的小費貼士，只要多勞就多得，一天收到一百幾十小費已很開心，算是相當可觀，但不好就是要輪班，阻礙了他學功夫，於是就轉了一份律師行信差，期間都有同事鼓勵他再去進修，但他心裡只有練功。

冼灝英扣除所需坐車、吃飯錢，把所有收入都交給母親，幫手養家兼資助弟妹們讀書，幸三位妹妹最終成功考入大學。他笑言不會羨慕妹妹，因為他完全不享受讀書，只是之後入行為學識做演員，才迫自己看小說。

冼灝英笑言，別人可能會說練功很累，但給他選，他覺得讀書累很多。（林志龍攝）

獲師父陳秀中賞識 成「大聖劈掛門」入室弟子

醉心功夫的冼灝英初次接觸功夫是在12、13歲的時候，他跟堂兄冼林沃去學，但那時還是學生，仍未入門，「最初師父看到我們皮黃骨瘦，力量都未有，就叫我們練習基本功。如果見到你軟手軟腳，會叫你『唔好練了，走啦』。」雖然當時身體孱弱，但冼灝英堅毅刻苦，將勤補拙，為把身體練強壯，12歲開始，每天凌晨5時去跑步，風雨不改堅持了六年。「艱辛啊，冬天清晨去跑的時候，我會倒盆冰水，把臉浸進去，凍醒整個人再起步。如果有時感覺自己不夠狀態，放工後我又會先去跑兩圈，再返會練技術，當作熱身。」

冼灝英12、13歲的時候，跟堂兄冼林沃（左）去學功夫，自此與武術結下不解之緣。（受訪者提供）

由於爸爸是文人，一直不贊成冼灝英學功夫，覺得好勇鬥狠，但他堅持認真的表現，加上又有工作賺錢拿回家，所以爸爸也沒他方法。之後冼灝英還打到上擂台，「師父說過，如果不上擂台、不會打，練功夫來幹什麼？起碼要有男人的膽識。後來我打了兩場，有一日師父說：『你們這幾個一起拜師。』」自此，冼灝英獲師父陳秀中認可，成為了大聖劈掛門的入室弟子。

冼灝英獲師父陳秀中賞識，成「大聖劈掛門」入室弟子。（受訪者提供）

打擂台與影圈結緣 投考邵氏跟隨劉家良師傅

也因為打擂台，讓冼灝英被港產片《打擂台》看中，初次接觸影圈。正當以為拍完就完之際，冼灝英見到邵氏招考動作演員訓練班，於是去投考，未畢業已加入劉家良師傅的班底。他解釋，因為功夫分南、北派 ，劉師傅本身是洪拳（南派）一派之尊 ，而他們則能補足北派兵器的部分，集齊南北武術。但當中原來也有小插曲。

冼灝英回想當年打擂台前日練夜練，而且資訊沒有現在發達，不知對手什麼實力。在擂台上，要不我打到你停，要不你打到我停。（受訪者提供）

當時，美國電影演員羅禮士任武術指導的弟弟Aaron Norris看過冼灝英的身手後，有意帶他到美國發展，不過正值香港功夫片興盛時期，又有一班師兄弟很開心，所以他最後還是留下。冼灝英形容劉師傅雖然話不多，但也疼錫他們 。不過，如果動作做得不好，也會「罵人」，「譬如設計了一套對打，我心想人家打兩下，我硬接一下無所謂，又可以多一個反應鏡頭，但在他的字典裡應該要避開 ，為什麼要無故硬接一下？這時候師父就會走過來說『咁笨X』。」

冼灝英稱當年邵氏有唐佳和劉家良兩位武術指導 ，他則跟隨後者。（受訪者提供）

冼灝英與劉家良師傅在電影《凶貓》中合作。（《凶貓》電影截圖）

任周潤發替身：佢心地好好

冼灝英身材高大，入行初期曾為周潤發、鄭浩南、成奎安、黎漢持、萬梓良及翁世傑等人當替身，他記得與發哥合作時，對方非常關心龍虎武師的安全，每次拍攝撞牆或跌倒的動作時，發哥都會親自看一次環境 ，並叮囑大家是否做足手部和腰部的安全措施 ，會擔心他們受傷 ，心地很好，劉德華也是，不像有的人，不關自己的事就不理。

由於身形相近，故冼灝英曾多次擔任周潤發替身。（微博圖片）

《人海孤鴻》連番「爆缸」 三星期兩度入院

當年做替身薪酬可觀，經常會over，試過開一日收三日人工，但難免時常會受傷，冼灝英試過在拍攝一場動作戲時，威也突然斷裂，他從二樓跌下來，導致手甩骹，不過即場托回原位和敷藥後便繼續拍攝。另外一次則是拍攝電影《人海孤鴻》，冼灝英擔任黎漢持替身，與兩位男主角（劉德華和莫少聰）有打鬥戲，柯受良擔任武指，「當時在寫字樓拍，我背著看，因位置錯了，一轉身撞向寫字枱的枱角，眉角位馬上斷開，然後去了醫院縫了8針，柯受良很好，跟醫生說他也是演員，縫得漂亮點，縫好便繼續開工。」沒料過了幾天，還沒拆線的冼灝英在天台拍攝跌落道具冷氣槽時，因為太大風向，加上指導要求速度快，整個人「嘭」一聲撞向真的冷氣機，導致後腦位置被撞爆了，又要再去縫針，三星期內入兩次醫院，共縫了10幾針。

冼灝英在電影《人海孤鴻》中身兼演員和替身。（《人海孤鴻》電影截圖）

冼灝英在電影《人海孤鴻》任黎漢持替身時，眉骨撞枱角爆裂。（林志龍攝）

不過傷得最「甘」還要數這一次，當年冼灝英拍攝電影《凶貓》，片中他做鄭浩南替身，說他想收伏女鬼時被彈飛約20呎，他要扣上威也做反應，點知扯過頭，導致他後腦撞地暈了，被送入醫院，甦醒過來已經是三天後，「剛醒來的時候什麼都記不起，人也認不出，武師老友來探病時說我已經（昏迷）幾天了，當時我失去了最近兩、三個月的記憶，反而記回前十年、八年，甚至中學時期的事情。幸好沒有後遺症。」回憶起這些驚險經歷，他坦言年輕時膽子大：「如果怕死就沒得混了。」

冼灝英在電影《凶貓》中任鄭浩南替身，一場打鬥戲中不慎後腦撞地，即場暈了。（《凶貓》電影截圖）

冼灝英稱受傷後，昏迷了三天。（林志龍攝）

轉型演員獲前輩指點 曾NG跪倒膝蓋流血

後來，冼灝英認識到現時的太太，始終替身是散工又危險，為求穩定及不想讓另一半擔心，於是轉型做演員，最初他以部頭合約在無綫工作了四年多，參演如《小島風雲》、《大城小子》等劇集，期間無綫想簽他做基本演員，但月薪只有3500元，收入不如他在外面替身3、4天的價錢，所以沒簽。至89年，劉家良師傅那邊開始減產，適逢亞視又大挖角，給他開出比無綫多一倍人工，於是冼灝英便應何家聯邀請過檔亞視，一做十幾年。

冼灝英指當年無綫門檻高，但薪水低，後來亞視開出多一倍人工簽下他當旗下合約演員。（林志龍攝）

早年效力亞視期間，冼灝英長期「爆騷」，拍下《點解阿Sir係隻鬼》、《勝者為王》系列、《精武門》、《殭屍道長》及《我和殭屍有個約會》系列等經典作品。對於武術，冼灝英駕輕就熟，但演技方面卻是白紙一張，故身分轉換初期，他也吃過不少苦頭。冼灝英笑言可能自己外型孔武有力，所以未曾被人問候，但就試過拍一場跪住講對白的場口，因為做不到導演要求，NG跪了20多次，「跪到膝蓋快出血，導演還是說不行，跪到他滿意為止。」

冼灝英慶幸在演員路上遇到不少好的前輩，例如楊群（右）。（《勝者為王II天下無敵》劇集截圖）

冼灝英慶幸也遇到不少好的前輩，如羅烈、楊群及秦沛（Paul哥），合作期間給予不少提點，秦沛甚至當他兒子一樣教導，「在Paul哥身上真的學到很多，他的氣場和感覺很強，很能帶你進入角色。我記得有幾場戲（《勝者為王II天下無敵》）跟他交流後，他跟我說：『仔，開始有啲感覺啦！』聽到很開心。」

冼灝英稱從秦沛身上獲益良多。（《勝者為王II天下無敵》劇集截圖）

談起《勝者為王II天下無敵》，冼灝英指導演陳木勝要求高，三、兩招拳腳功夫滿足不到他，要做些人能所不能的動作，記得有場戲他要在斜路一入鏡跳兩下便上了車頂，然後追入賭場。儘管拍攝已實測路況，但正式拍攝時仍發生意外，他不慎踩中草地裡的一塊石屎板，有一條幾寸長的鐵釘直插他第一和第二腳趾中間，並穿了出來，冼灝英當下僅拔出鐵釘，之後忍痛繼續拍攝，直至完成當日戲份後，腳腫到已穿不下鞋子，才前往醫院治理。「醫生再戳穿傷口，然後放膿洗傷口，跟著再繼續拍攝。」他輕描淡寫地說。

冼灝英在《勝者為王II天下無敵》裡面角色身手了得。（《勝者為王II天下無敵》劇集截圖）

冼灝英當時即使腳受傷，依然繼續拍攝。（《勝者為王II天下無敵》劇集截圖）

《精武門》與甄子丹對打不夠喉 揭拍攝細節

冼灝英和陳木勝之後也有合作《精武門》，同劇還同甄子丹對打，冼灝英表示對方要求他做一個連續踢腿動作，因當時穿著襪子會跣腳，所以要弄濕他，過程是難的，「一個take九腳、十腳，但是take了10幾二十次。這場打戲我們拍了幾天。（大家有沒有交流？）他沒有跟我們太多交流，只是說出他要求我們做什麼，還有裡面我用頭撼瓦片，我一生人就只做過那次，因為要求展現空手道特性 ，問我要用手打磚，還是用頭擊碎瓦片 ，我選了後者，撼完真的暈暈地，那場戲他們說ok，而作為演員是開心的，把你的潛能逼出來。」

冼灝英在《精武門》飾演「石井弘」，角色令觀眾印象深刻。（《精武門》劇集截圖）

冼灝英首次用頭碎瓦片。（《精武門》劇集截圖）

對於劇中兩人只有一場對打戲，冼灝英直言：「如果對手有表現的，理應給多點戲份，在我角度，多點（戲份）當然最好，觀眾會對我更加深刻。（是不是甄子丹怕被你搶風頭？）有都不出奇，哈哈。（覺得不夠喉？）如果有機會，當然嫌少。」

冼灝英劇中與甄子丹對打非常精彩。（《精武門》劇集截圖）

冼灝英嫌打得不夠喉。（《精武門》劇集截圖）

吊威也演「殭屍王」 下身磨爛流血幾個月

數到演戲代表作，觀眾最難忘冼灝英兩套「殭屍」之作。第一套是《殭屍道長》，飾演「殭屍王」的冼灝英，有苦自己知，拍攝過程都要吊住威也，吊到大腿扣著威也的位置「出曬血」，「每日吊住8小時、10小時，大腿位置全被磨破皮流血，每晚洗完澡就塗藥膏，第二天又流血，那幾個月每日如是，但付出有成績是開心。」

冼灝英飾演這個「殭屍王」，有苦自己知。（《殭屍王》劇集截圖）

冼灝英稱拍攝時每日都吊著威也，大腿位置被磨到流血。（林志龍攝）

《我和殭屍有個約會》全民皆兵

由於林正英當時身體抱恙，所以《殭屍道長》只拍了一集，接住便出現《我和殭屍有個約會》。參演了三輯的冼灝英，透露由於是新劇種，公司最初都是試驗階段，所以資源不多，去日本、英國拍攝時很辛苦，但勝在大家很齊心，第二輯謝君豪很有型飛出場一幕，連尹天照也一起拉威也，全民皆兵，外國人見到都覺得驚訝，叫了一部吊臂車，但無氣墊、無紙皮盒。另一難忘場面是尹天照拉著車頂跟著走，當時溫度只有幾度，尹天照凍到手硬，完全捉不住，於是他們將尹天照的手綁在車上，兼給他喝幾口酒暖身再拍。

冼灝英在《我和殭屍有個約會》中飾演「孔雀大師」，是不少觀眾的集體回憶。（《我和殭屍有個約會》劇集截圖）

冼灝英回想《我和殭屍有個約會》去日本、英國拍攝時很辛苦，但勝在大家很齊心。（林志龍攝）

捱出肝炎喝足一年藥

長時間的拍攝工作對冼灝英身體極大負荷，他透露，當年同時間拍攝幾套劇，導致休息不足，在拍《勝者為王II天下無敵》時，與同劇的女主角萬綺雯都捱出肝炎。他憶述，當時萬綺雯的病徵較為明顯，而自己初時每到晚上12點就發燒，其他同事還笑他「肝火盛」，喝兩瓶啤酒就沒事，直至去檢查才驚覺肝酵素指數飆升至六百度，遠超正常水平約三十度，情況嚴重，但只休養幾天，指數回復正常後便要繼續開工，後來劉德華和歐陽震華介紹一個好中醫給他，喝了一整年中藥調理身體。

冼灝英與萬綺雯當年經常合作，兩人也一起捱出肝炎。（《我和殭屍有個約會II》劇集截圖）

冼灝英笑指當年劇叠劇，外景接廠，廠接外景，試過辛苦到問導演可否不吃飯，停廠休息一小時。（林志龍攝）

亞視減產 04年過檔無綫

至千禧年初，亞視資金出現問題，劇集減產，冼灝英考量到家庭開支，主動向TVB監製表示想回去的意願，碰巧2004年TVB開拍《佛山贊師父》需要動作演員，令他憑飾演「奪命裁縫」一角重返TVB。在TVB，冼灝英亦有不少演出機會，參與《布衣神相》、《學警出更》等多套劇集，《古靈精探》的「小鳳姐」更是其得意之作。他感恩當時監製給予機會，讓他嘗試武打以外的角色。

冼灝英於2004年憑劇集《佛山贊師父》重返TVB。（《佛山贊師父》劇集截圖）

冼灝英在《古靈精探》中飾演見血即暈的「小鳳姐」，非常破格。（《古靈精探》劇集截圖）

重返TVB感遭冷待 收工飯都無份食

到2012年，冼灝英曾受導演朋友邀請過檔HKTV，尋求新嘗試，然而，該台最終未能獲發免費電視牌照，他深明TVB並不是你想回去就回去，原本已打算轉行，籍著自己多年多學習的中醫知識，發展中藥、針灸、推筋等領域，以及教功夫。但沒想到後來得到曾合作《女拳》和《拳王》的監製羅永賢引薦，獲珍姐曾勵珍「開綠燈」第二次重返TVB，不過，冼灝英坦言，再次回巢後感覺待遇與發揮空間似乎不如從前。

冼灝英曾為劇集《拳王》擔任泰拳顧問，這也是他在TVB的代表作之一。（資料圖片）

冼灝英至今仍依然熱愛武術。（林志龍攝）

冼灝英感慨：「你說有沒有機會呢？大家都有目共睹啦...」他續言，「既然時移勢易...亞視那十幾年給的角色，令我有滿足感。第一次回到TVB，有些角色都令我很有滿足感。再第二次回去，已經無了那個東西，所有角色都是工作。」對於他曾表示再次回TVB感覺被投閒置散，已經沒有人叫他出席劇集宣傳，冼灝英直言：「已經很久沒有人叫我宣傳。（最近幾套劇都沒有？）已經什麼都沒有，甚至連收工飯都沒有，我經常說：『明白的。』（同劇年輕藝人見你沒份出席不會關心一下？）現在的不會的，每個人都顧自己，明白的。」

冼灝英感慨第二次回巢後，待遇與發揮空間都不如從前。（林志龍攝）

問會否感到心噏，冼灝英淡然道：「不會。世界會變...已經看淡了。（會否仍期盼之後會有多些發揮機會？）你說公司？不用再想了吧！還想？」他又以一個比喻慨嘆現今的待遇：「我從來無想過我要做到什麼位置，例如一間公司，經理只有一個，我不做經理，在旁邊做部長都行吧。但現在這個世界、環境和市場，別說部長，連企堂（小配角）都沒得做。但這個我已經看淡了很久。」

冼灝英表示即使偶爾遇到可能不太懂禮貌的後輩，他亦一笑置之，不太介懷。（林志龍攝）

看淡演藝得失

回顧演藝生涯，冼灝英清楚自己「缺陷」，不愛應酬，也不會去做自己不想做的事 ，幸也得到觀眾認同，「由訓練班開始，對角色充滿期盼，當然希望有些角色越做越深越多。但很多時候，人生故事不是理想。開心的，都有幾個角色讓我演繹到，亦得到觀眾認同。前半生的角色令我有滿足感。」對於近年的角色，他坦言：「剛剛過去這十年、八年，大家看到的角色都不是我滿意的。」

冼灝英坦言：「剛剛過去這十年、八年，大家看到的角色都不是我滿意的。（林志龍攝）

最近在《金式森林》也見到冼灝英身影。（《金式森林》劇集截圖）

不過，演藝事業的高低潮，反而讓他在醫療和功夫教學上找到另一個滿足感 。他總結道：「這幾個高低潮讓我反省到自己身體，同時亦一直幫助身邊的人治療，修復很多，更體現到我可以幫到其他人。」

冼灝英認自己個性倔強，從來不會去「敲門」爭取機會，如果大家興趣相投，便多講幾句。（林志龍攝）

想知更精彩和完整的冼灝英專訪內容，一定要留意今晚18:30《香港01》YouTube的「由零說起」啦！