范姜彥豐毀滅式爆料王子證據　涉事私家偵探指他有望分到3千萬

台灣藝人邱勝翊（王子）昨日（30日）爆出「知三當三」的消息，有指他介入粿粿與范姜彥豐的婚姻中當「小王」，王子亦馬上發文表示「我不是破壞家庭關係的人」，但就在粿粿協商離婚過程中因「過度關心」而「越過朋友應有的界線」並向公眾道歉。

至於范姜彥豐為何要這樣高調宣布王子介入他跟粿粿的婚姻，除了有二人不少的偷食證據在手外，更指因為離婚後的贍養費問題，有傳今次范姜彥豐有機會可以得到高達3千萬的分手費。台媒指出，私家偵探謝智博接受訪問時表示：「通過我們的協商，他（范姜彥豐）有機會拿到3千多萬。」

謝智博在9月上電台節目時，疑似公開這段三角關係的離婚過程，之後他更在社交平台公開支持范姜彥豐，更加證實了他之前在節目中所指的三角關係。謝智博表示：「譬如說我們現在處理的某一個案件，三方都是知名的演藝人員，我們當時人最害怕的就是，我們談判的過程被對方造文章，拿來攻擊他的演藝生涯。對方一定會提起媒體的輿論戰，譬如說他可能賺錢沒有比老婆多啊或他可能死要錢啊，他最後可能分得就50-60萬左右，頂多80萬。但透過我們的協商，他有機會拿到3千多萬。」

謝智博續說指王子的形象很健康，更指事件爆出後一定會對王子的工作上有很多的影響。透露派綠帽的小王，9月要去中國拍戲、8月要開演唱會，所以能夠談的離婚金額相對高，有望能談到3千萬賠償。謝智博被問到范姜彥豐是否一定會跟粿粿離婚時，謝智博很肯定的表示一定會離婚：「因為那個女生（粿粿）已經對老公沒有任何尊重可言。」