冼灝英專訪｜當年靠一冧招抱得美人歸　結婚36年感激賢妻無怨支持

人稱「冼師傅」的冼灝英外表硬漢，但其實內裡溫柔，早前他接受《香港01》訪問時，除了細訴多年來在演藝圈的打拼經理以及心路歷程外，也談到屋企和家人。當年冼灝英為了扛起家庭經濟重擔，不惜身兼三職，沒劇拍的時候，就去貼街招教功夫、做司機開花車、白牌車，最後甚至變賣居屋套現，一切一切都是為了一個「家」，可見他是一位盡責的好老公、好爸爸。此外，今次訪問中，冼灝英更透露當年是如何用冧招抱得美人歸，浪漫到真係「估佢唔到」！



冼灝英除了是武術師傅、演員外，也是一位盡責的好老公、好爸爸。（林志龍攝）

為家計搏盡 貼街招揸白牌車

時間回到1997年，亞洲電視出現資金問題，劇集製作量減少，令冼灝英工作和收入大減，所以他要另覓更多財路。為幫補家計，他沒劇拍的時候，就去貼街招教功夫、開婚車、白牌車，甚至變賣居屋套現，「我去百佳，那裡有很多壁報板，我就開始貼紙，周圍去教功夫。然後當時有一位前無綫同事開了一家車行，有經營婚紗車和白牌車，是我自己報名說『我做！』」冼灝英直言曾被人認出，但他又不是偷東西，所以坦然面對，直接跟對方笑說為「賺錢」，並大方合照。

當年亞洲電視出現資金問題，劇集製作量減少，冼灝英為了扛起家庭經濟重擔，不惜身兼三職，沒劇拍的時候，就去貼街招教功夫、做司機開花車和白牌車，最後甚至變賣居屋套現。（林志龍攝）

賣樓套現捱過低潮：人都要取捨

儘管如此，面對兩個兒子的升學費用、應付家庭每月基本開支及供樓壓力，冼灝英最終決定變賣正在供款的居屋套現，寧願手上多些現金，他直言下此決定並不容易，雖然心裡不舒服，但他認為「人都要取捨」：「你帶著兩個小朋友，每日要供他們生活，難道你要他停止一切嗎？」他堅定地說：「我一個身份是演員，一個身份是師傅，另一個身份我是一個父母。」如今兩個兒子都已出身，他欣慰道：「大兒現從事藥廠相關工作，小兒的工作則與拍攝媒體有關，我從來不強迫兒子們走特定的路。我現在完成責任，起碼能給他們供書教學和好的身體，後半生就要靠他們自己了。」

冼灝英自言並非嚴父，很多人看他外表都覺得不像，但他從來沒打過兩個兒子一巴掌，只會說道理。（受訪者提供）

感激太太無怨支持

冼灝英與太太1989年結婚，36年來對對方一往情深，太太一直是他最強的後盾。他坦言，對媽媽和太太是有點內疚，媽媽當初並不贊成他做這行 ，因為見他滿身是傷 ，又沒賺過什麼大錢 ，「太太更加是，無論如何，她都不停支持我。她到現在都仍有工作，捱了30多年，但從沒有怨言。」

冼灝英與太太1989年結婚，結婚多年一樣咁恩愛。（IG圖片）

靠「Q太郎」抱得美人歸

而當談起追求太太的過程，向來Man爆的冼灝英也不禁露出甜絲絲的一面，他憶述是一個緣分，「她和同學一起做暑期工作，後來經過同學認識她，有次我們在街上遇到，我說我去玩，她就說如果可以，幫我買一個公仔，然後我就以此為藉口。她原本只是想要一個小小的公仔，沒想到我買了一個這麼大的送給她，我記得那個是Q太郎公仔。」這個浪漫舉動最後讓他贏得美人芳心。

冼灝英當年靠一個公仔抱得美人歸。（林志龍攝）

重提當日情境依然冧滋滋。（林志龍攝）

兩公婆一直互相扶持，同心捱過不少難關，即使結婚多年，冼灝英仍會記住紀念日，與太太吃飯慶祝，維繫感情。他亦希望兩人身體健康，繼續一起走往後的人生，「我鼓勵她調理身體，因為健康就是無藥人生。」

一家四口感情融洽。（受訪者提供）

桃李滿門

此外，不斷鑽研武術的冼灝英，桃李滿門，徒弟數百人橫跨四代人，當中有不少圈中人，而為人熟知的一定是黃浩然，冼灝英盛讚這位愛徒非常有心，定時會打電話問候約吃飯。至於問到最令他失望的徒弟是否敖嘉年，皆因兩師徒早年曾發生不和，有指敖嘉年拜陳觀泰為師，激嬲他而「教訓」對方。冼灝英笑了幾聲，豁達地說：「那些已經忘記了。」

冼灝英桃李滿門，有的徒弟在比賽上更取得好成績。他指以前「師父難求」，現在是「徒弟難求」，作為師父不能再靠以往的方法教徒，要因應各人特性去調整。（IG圖片）

冼灝英圈中也有不少藝人徒弟，而為人熟知的一定是黃浩然，冼灝英盛讚這位愛徒非常有心。（IG圖片）

冼灝英除了是一位武師，武術師傅和演員外，更曾經當過歌手出歌，他指整過程無心插柳，09年時獲內地公司邀請錄了4首歌曲，當中《最後的溫柔》意外爆紅，MV更只是在電視城外拍攝，沒想到上載Youtube後竟有50多萬點擊率，連他自己也「嚇咗一跳」。（《最後的溫柔》MV截圖）

