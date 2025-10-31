李心潔首個香港個人藝術展　以地道小吃為靈感「糖不甩」為主題

李心潔首個香港個人藝術展即將揭幕，重點呈獻其全新《糖不甩》圓形畫作系列。該系列約20幅作品均為首次公開展出。藝術家以港人熟悉的地道小吃為靈感，巧妙地將「菠蘿包」、「薑汁撞奶」、「碗仔翅」等經典甜品與街頭美食，轉化為充滿情感的藝術創作；每一件都是很有温度的作品，背後亦藏著李心潔對香港生活的熱愛與態度，它們的圓形構圖不僅象徵著團圓與完整的美好寓意，也與「糖不甩」圓潤的糯米球主題標語遙相呼應。

李心潔首個香港個人藝術展即將揭幕。(公關提供)

此外，展覽還會展出4幅從台北個展《不止於靜 Beyond Silence》移展來港的大型作品，亦將展出3件與家族相關的裝置及作品。這些裝置及作品承載著李心潔最珍貴與親密的分享，展現了其創作的啟蒙與持續不斷的感情力量。

觀展期間，觀眾將有機會聆聽2段特別的音頻裝置，分別由李心潔親自講述她與阿嫲的故事，聆聽李心潔用家鄉福建話娓娓道來她與阿嫲的故事，阿嫲又為何成為她拿起畫筆開始畫畫的契機；以及她的兒子用粵語念著香港童年回憶經典廣告歌。

李心潔首個香港個人藝術展以地道小吃為靈感「糖不甩」為主題。(公關提供)

值得一提的是，是次展覽特別精選李心潔系列畫作二幅，將於酒店夥伴香港麗晶酒店大堂同步展出。這些充滿童趣與港式情懷的作品，與酒店致力融合傳統與現代的藝術視野相得益彰，讓更多觀眾得以透過李心潔的藝術創作，感受展覽所傳遞的純真初心與香港情懷。

菠蘿包。(公關提供)

碗仔翅。(公關提供)

薑汁撞奶。(公關提供)

一封寫給香港的情書：溫暖而真摯的回歸之旅

在展覽的開幕之際，李心潔特地撰寫了一封信給香港觀眾。她在信中深情回憶了2001年至2007年在香港生活的美好時光，從茶餐廳的A餐、灣仔的艇仔粥，到在銅鑼灣街頭聆聽大樹，這些日常點滴都成為她生命中不可磨滅的印記，而她一直把這份香港時光深藏心底，帶進未來的每個日子裡。這封信不僅道出了她對香港的深厚情感，也闡述了《糖不甩》系列作品的創作理念，希望將這份童真而真摯的愛送給香港。

糖不甩



2001-2007年，我在香港居住。

這是我生命中非常重要和深刻的一段旅程。



從小看香港電影長大到參與香港電影演出，對我而言是不可思議的連結。我在這片土地上踏踏實實生活了七年，學會說廣東話、結交了無數知己好友、到街角的茶餐廳去吃A餐、到灣仔的「知粥常樂」去吃艇仔粥；為了角色，搭一個小時地鐵去學小提琴、站在銅鑼灣道路旁聽大樹說話、數著「噠噠噠」的機器聲過人行道、在南丫島騎腳踏車、冬日裡在街上的「車仔」小攤買一碗熱騰騰的生炒糯米飯。



這些日常裡的幸福烙印了我在香港的足跡。

離開香港18年後，我帶著自己的作品回來這裡。



取名「糖不甩」是因為這是香港眾人皆知的甜點，它是圓形的糯米球粒，就像這個系列的圓形孩童臉譜。



而糯米球表面上黏著甩也甩不掉的花生糖粉，就像永住在我們心中的童真。那份無價的「童真」即是初心也是一片內心深處的淨土。



透過「糖不甩」系列作品，我想把一份童真般真摯的愛送給香港。

by Sinje LEE

