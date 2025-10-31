車崇健買樓送李施嬅寫自己名字　資深藝人倪萍：他智商有問題嗎？

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健近來一起參加內地綜藝節目《再見愛人5》，引起不少關注。然而，在最新一集節目中，李施嬅就透露不介意對象曾結過婚的，此回答令不少網民認為她擴大了選擇對象，車崇健想復合的處境是相當危險的。

二人因為節目而引起不少關注。（微博圖片）

在節目中，李施嬅透露車崇健曾在聖誕節送她一份禮物，就是買了一間房子給她，但房子的名字卻不是她：「他說『我買了個房子』，然後我就說『你買了個房子，是我的聖誕禮物嗎？』他『是』，然後我說『在哪裡』，然後他就說在就有一區，是我完全不會考慮住的一個地方，然後我就問一下那個房子，是你的名字還是我的名字呢？他說『是他的名字』，（那為甚麼是給你的？）是不是很搞笑？」

李施嬅透露車崇健曾在聖誕節送她一份禮物，就是買了一間房子給她。（微博圖片）

車祟健表示送房子，但房子是寫他的名字。（微博圖片）

而在旁的資深藝人倪萍聽後就表示：「你覺得他智商有點問題嗎？就是說不是太正常。」認為他的行為及思考能力似乎有問題。而一直覺得車崇健很單純的李施嬅，隨後就問倪萍：「你覺得我會幸福嗎？」而她則透過這幾天與他們相處後的了解表示：「我覺得你會很不幸福，因為你是一個內心需求量特別，精神大於實質的女人。」此話一出，讓不少網民直指點到問題所在，認為李施嬅在這段感情中完全是在自我催眠。

倪萍直話直說。（微博圖片）

另外，在女嘉賓在車上閒聊時，鄧莎就問李施嬅：「你介意二婚（伴侶）的嗎？」沒想到她二話不說：「二婚沒問題。」亦稱不介意二婚伴侶有孩子，令鄧莎笑言：「完了，車崇健危險了，姐姐的範圍還是可以擴大的。」

李施嬅表示不介意二婚對象。（微博圖片）

而李施嬅的好朋友林盛斌（阿Bob)早前接受訪問時，透露曾與對方傾談有她的粉絲叫他幫找對象這回事的時候，他表示:「我話『你啲fans好錫你，我話佢哋好想我幫你搵。』佢話『你快啲努力喇。』（佢似係持開放態度喎）點會唔開放態度啫，一定開放喇。」言語間透露着她其實還有其他對象可選擇。