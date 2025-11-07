麥明詩產後濕敏現紅腫！人氣主播靠一物KO風癩！

「學霸冠軍港姐」麥明詩一向是人生勝利組的代表，由讀書到工作都力求完美。不過，這位女神背後承受著多種不同的壓力，加上天生濕敏底，皮膚容易起一撻撻和濕敏發作！麥明詩自爆無論是籌備婚禮過程，還是產後的生活，當感受壓力時，會經常生濕敏，皮膚又紅又腫，最後竟然只靠一招便解決問題，保持健康！



麥明詩婚禮籌備過程壓力大 濕敏發作皮膚「一撻撻」

麥明詩坦言自己天生就是濕敏底，容易過敏。她憶述：「我自細已經有濕敏底，細個陣有時一吹風，皮膚都會起一撻撻。」去年麥明詩籌備與機師盛勁為結婚。麥明詩表示打從到澳洲影婚紗相開始，九成都是她主動安排。「他沒什麼所謂，我就問他︰『不如下星期去影Pre-wedding？』他說︰『好。』事情就是這樣發生。」麥明詩坦言怕麻煩，認為籌備過程太長易生枝節，希望盡量縮短籌備時間，令大家也能保持開心及期待的心情迎接婚禮。儘管如此，由於大部份籌備工作都是由她完成，導致她十分繁忙，濕敏更頻頻發作。並分享道：「有壓力時皮膚就會出現紅、腫、痕」。

麥明詩自細已經有濕敏底，細個陣有時一吹風，皮膚都會起一撻撻。

麥明詩產後努力修身同時忙碌照顧新生兒 濕敏再次發作

麥明詩早前於生BB後積極努力修身，麥明詩已快速回復生B前的fit爆身材，狀態絕佳。但早前努力運動修身同時又要日夜照顧新生兒，使麥明詩十分忙碌。而高度繁忙的生活使麥明詩濕敏再次發作。

而高度繁忙的生活使麥明詩濕敏再次發作。

麥明詩公開一招KO濕敏

雖然濕敏不是一種嚴重疾病，但對於經常要上鏡的藝人麥明詩來說絕對是一件煩人的事情。為了擺脫經常生濕敏的問題，麥明詩嘗試了好多種不同的方法。另外，她聽從了醫生和營養師意見， 開始了服用抗敏的益生菌保健品，透過補充益生菌來改善腸道內好菌同壞菌嘅比例，提升抗敏能力。繼而就可以改善不同皮膚敏感。她更透露，後來她發現身邊不少有皮膚敏感的律師和醫生朋友都和她服用同款保健品。

麥明詩道出發現皮膚問題不是一件壞事，最重要是去找出有問題的解決辦法。她深信方法總比困難多，同時她亦感嘆繁忙又高壓的香港人，其實好多都有生濕敏的問題。麥明詩又笑言來當感到大壓力「大哭一場絕對是我紓壓的良方。」

人氣直播主「四哥」都靠抗敏 保健品 (與麥明詩同款) KO風癩

除了麥明詩，連人氣直播平台Ohbaby的直播主「四哥」都一樣是捧場客！早前有電視節目就報導，「四哥」長期受風癩和皮膚敏感困擾，食辣、捱夜便會全身「一撻撻」，又紅又腫，痕癢難當。他甚至曾試過用類固醇，但停用後又復發，令他非常困擾。後來經粉絲介紹，「四哥」開始服用抗敏的保健品(與麥明詩同款益生菌，他驚喜地表示：「我服用僅僅7日，風癩情況明顯有好轉。一個月後皮膚狀況已明顯改善」。

營養師同樣在節目中表示，當腸道微生態的好菌與壞菌失去平衡，便會影響免疫力，令身體不同敏症都有機會出現。」

什麼是風癩？

風癩（風疹）的正式學名為「蕁麻疹」(Urticaria)，是一種常見的皮膚病。生濕敏皮膚會出現如蚊叮的腫塊，極為痕癢。蕁麻疹分為急性及慢性，急性原因包括病毒感染、食物敏感、輸血後的免疫反應等；慢性蕁麻疹則涉及生理、心理因素，實際成因不明，蕁麻疹可透過口服抗敏藥作治療，一般約兩三周後會痊癒。

營養師分享舒緩濕敏的小Tips:

當我們腸道微生態入面的好菌同壞菌失去咗平衡，會影響身體的免疫力，身體的各樣敏症都有機會出現，例如皮膚敏感、鼻敏感及腸敏感。建議可以補充益生菌，可以改善腸道內好菌同壞菌的比例，會大大提升抗敏能力。繼而就可以改善不同皮膚敏感。

（資料及相片由客戶提供）