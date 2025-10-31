森美與阿正Elsie為商台新節目開咪　拒絕做下靶位：冇可能

森美、阿正（黃正宜）和Elsie即將在商業電台叱咤903合力主持一個新節目，接替今日完結的《早霸王》。新節目將在森美、阿正與Elsie三人的共同主持下，繼續在同一早上時段播出。

《早霸王》今日完結。

今日森美、阿正（黃正宜）和Elsie現身商台。

森美、阿正與Elsie三人將主持新節目。

今日（31/10）森美、阿正（黃正宜）和Elsie現身商台，齊齊就新節目內容受訪。森美接受《香港01》訪問時表示：「今次二娘教子。其實喺小儀話唔做嘅時候我已經好努力，我問有邊個可以同我做節目，到最後佢哋肯收留我同我做節目，我真係好多謝佢哋。」

新拍檔。

新拍檔。

阿正笑言：「本身大家有一個誤解森美大哥好惡同好醒目咁樣，其實佢喺節目背後係一個老人家，又好似小朋友咁，返老還童咁，返去好似𡃁仔咁，開完會要返去瞓覺，好似小朋友咁去湊。」

阿正笑言森美似小朋友。

森美續說：「始終佢哋年青，因為我對慣咗小儀同嘉琪因為我哋嗰個年紀節奏冇咗快，所以要跟返佢哋嘅節奏，我希望跟返佢哋節奏快少少。（今次拍佢哋兩個會唔會做下靶位？）冇可能，盡力啦，唔想成日蝦啲小朋友。我諗以前同小儀嘅形式係上下靶位啦，確實而家同佢哋難得合作，應該有新嘅方向，因為佢哋有佢哋犀利嘅地方，我有我老練嘅地方，希望大家可以互補到。」

森美拒絕做下靶位。