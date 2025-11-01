愛回家｜熊家其實係中產扮草根？　家住西半山豪宅價值逾二千萬

《愛·回家之開心速遞》故事圍繞着熊樹根一家和龍敢威的接龍集團而進行，現今已播出超過2,600集，成為香港電視史上最長篇單部具有連貫劇情的處境劇。故事中的熊家熊樹根雖說十分慳家、庹縮，但其實他們一家可稱是典型的中產階級。

第2集就已經知道佢哋地址係列堤頓道28-34號文華大廈。（Google圖片）

熊樹根（劉丹飾）為速遞公司老闆，熊樹仁（單立文飾）是國際知名攝影師兼大集團攝影部主管，熊尚善（滕麗名飾）是著名編劇，熊若水是大集團高層，而被稱是「廢青安」的金城安（周嘉洛飾）更曾任駐外國領事。最符合「中產」標準的，莫過於是西半山的超過二千呎「列堤頓道99號6樓A連天台」單位。雖然，這個地址為虛構，但按照第二集顯示的畫面中顯示的「列堤頓道28-34文華大廈」去睇，熊家熊樹根一點都不草根！【開心速遞】熊家係草根階層？ 從住處話你知佢哋「禾稈冚珍珠」

熊家屋企有個客廳，飯廳，4房，仲有天台，露台。閒閒哋都有二千呎。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

要說該單位市值多少錢，其實同一大廈一個實用面積近880呎的單位就約需$1,200萬（呎價約$13,700），如果有如《愛》劇集中顯示的巨型單位加上天台，其實分分鐘破$2,000萬也不無可能。近日有經紀在threads分享隔籬大廈嘉華大廈的一個三房租盤，實用近892呎也叫價$36,000/月。

有經紀在threads分享隔籬大廈嘉華大廈的一個三房租盤，實用近892呎也叫價$36,000/月。（threads截圖）

照咁睇，金城安呢間房應該係工人房。（《愛・回家之開心速遞》截圖）