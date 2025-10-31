陳奕迅女兒陳康堤突然宣布分手　月初獲日本混血男友慶生高調放閃

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）今年6月正式進軍樂壇，推出首支英文單曲《doll》，成為娛樂圈最受矚目的「星二代」女新人！本月初康堤迎來21歲生日，不少好友都紛紛曬出合照為她慶生，而康堤的日本混血男友亦公開多張二人的合照，並留言：「Happy birthday to my girl.」高調放閃！不過今日（31日）康堤突然在IG宣布，與男友Shou Honda已分手。

陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）今年6月正式進軍樂壇。（資料圖片）

一家人慶生照。（IG圖片）

徐濠縈與女兒康堤。（IG@hilaryxtsui）

陳奕迅女兒陳康堤不時陪媽媽徐濠縈出席聚會。（微博圖片）

康堤以英文單曲出道。

陳康堤推出首支廣東歌單曲《一律建議分手》，曲風充滿個性。（影片截圖）

甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）為康堤慶生。（IG@jasmineyen）

龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）為康堤慶生。（IG@jasmineyen）

康堤的男友亦公開多張二人的合照，並留言：「Happy birthday to my girl.」高調放閃！（IG截圖）

陳康堤在IG限時動態以英文寫道：「我和Shou Honda一起拍攝了我的下一支MV，這將永遠是一段難忘的回憶。雖然我們選擇了退一步，保持朋友關係，但我們會永遠互相支持。謝謝大家。」透露兩人決定回到朋友關係。而Shou Honda現時身處日本，他在IG分享近況，可見一切如常，未有流露情變的蛛絲馬跡。

康堤突然在IG宣布，與男友Shou Honda已分手。（IG截圖）

據知Shou Honda是一名日本混血模特兒，身形高大，五官深邃，曾為多個運動品牌進行拍攝，個性陽光的他更是一位滑雪高手，空中翻轉等高難度動作都難不到他！除了滑雪之外，Shou Honda亦有滑水、爬山、跑步等，操出一身健碩身形，與康堤郎才女貌，相當合襯！可惜如今兩人已分手，火速結束戀情。

Shou Honda同徐濠縈合照。（IG圖片）

滑雪高手。（IG圖片）