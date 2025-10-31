陳奕迅女兒陳康堤突然宣布分手 月初獲日本混血男友慶生高調放閃
撰文：董欣琪
出版：更新：
陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）今年6月正式進軍樂壇，推出首支英文單曲《doll》，成為娛樂圈最受矚目的「星二代」女新人！本月初康堤迎來21歲生日，不少好友都紛紛曬出合照為她慶生，而康堤的日本混血男友亦公開多張二人的合照，並留言：「Happy birthday to my girl.」高調放閃！不過今日（31日）康堤突然在IG宣布，與男友Shou Honda已分手。
陳康堤在IG限時動態以英文寫道：「我和Shou Honda一起拍攝了我的下一支MV，這將永遠是一段難忘的回憶。雖然我們選擇了退一步，保持朋友關係，但我們會永遠互相支持。謝謝大家。」透露兩人決定回到朋友關係。而Shou Honda現時身處日本，他在IG分享近況，可見一切如常，未有流露情變的蛛絲馬跡。
據知Shou Honda是一名日本混血模特兒，身形高大，五官深邃，曾為多個運動品牌進行拍攝，個性陽光的他更是一位滑雪高手，空中翻轉等高難度動作都難不到他！除了滑雪之外，Shou Honda亦有滑水、爬山、跑步等，操出一身健碩身形，與康堤郎才女貌，相當合襯！可惜如今兩人已分手，火速結束戀情。