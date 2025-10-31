許紹雄離世｜許家發訃聞交代喪禮安排 11月17日設靈翌日出殯
撰文：黃欣華
出版：更新：
資深演員許紹雄於周二（28日）因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，許家今日（31日）發出發訃聞，公告喪禮安排。
喪禮將於11月17日在大圍寶福紀念館地下寶福堂舉行設靈，11月18日舉行舉行大殮儀式，同日中午十二時辭靈，隨即出殯，靈柩奉移火化。
全文如下：
先夫 許紹雄 痛於公曆二零二五年十月廿八日壽終，積閏享壽八十有餘歲。
治喪後事悉由未亡人領許家眾子孫妥為安排，擇於公曆二零二五年十一月十七日（星期一）下午四時，假 大圍寶福紀念館地下寶福堂 設靈；並於二零二五年十一月十八日（星期二）上午十一時舉行大殮儀式，中午十二時辭靈，隨即出殯，靈柩奉移火化。
先夫為人豁達開朗，樂善好施，廣結善緣，聲譽素著，深為親友所敬重。親屬友好雖萬分悲痛不捨，然念及先夫囑託，願眾親友懷思往昔，銘記昔日相聚之溫情歲月。今以平和安然之心，向先夫致以最後敬意。
家人承先夫遺志，喪事從簡，並以行善為念，將所收帛金全數捐助予 「兒童癌病基金」，盼化悲慟為關懷，延續先夫仁心慈念，為年幼生命燃點新希望。在此，敬請親友以捐款代替贈送花籃；若仍擬致贈花籃，為使靈堂布置統一，煩請聯絡 - 富山花店祺先生（電話：9800 5686）。
謹此承蒙各界親友的關懷、支持與慰問，家屬銘感於心，謹致由衷謝忱。
未亡人 鳳子
兒子 俊貽 兒媳 樂琳
孫女 Aurelia
女兒 惠菁 女婿 元晏
泣告