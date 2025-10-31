許紹雄離世｜許家發訃聞交代喪禮安排　11月17日設靈翌日出殯

資深演員許紹雄於周二（28日）因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，許家今日（31日）發出發訃聞，公告喪禮安排。



許紹雄。(吳彤微博)

許紹雄在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等更是深入民心，被譽為「綠葉王」。（官方提供圖片）

於第一期無綫電視藝員訓練班畢業的許紹雄，在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等更是深入民心，被譽為「綠葉王」。

許紹雄曾連續三年於《萬千星輝頒獎典禮》獲獎，先後在《萬千星輝頒獎典禮2012》獲頒「傑出演員大獎」、《萬千星輝頒獎典禮2013》憑《My盛Lady》「香善男」一角奪得「最佳男配角」、及於《萬千星輝頒獎典禮2014》憑《使徒行者》「覃歡喜」一角奪得「最受歡迎電視男角色」。（官方提供圖片）

喪禮將於11月17日在大圍寶福紀念館地下寶福堂舉行設靈，11月18日舉行舉行大殮儀式，同日中午十二時辭靈，隨即出殯，靈柩奉移火化。

全文如下：

先夫 許紹雄 痛於公曆二零二五年十月廿八日壽終，積閏享壽八十有餘歲。

治喪後事悉由未亡人領許家眾子孫妥為安排，擇於公曆二零二五年十一月十七日（星期一）下午四時，假 大圍寶福紀念館地下寶福堂 設靈；並於二零二五年十一月十八日（星期二）上午十一時舉行大殮儀式，中午十二時辭靈，隨即出殯，靈柩奉移火化。

先夫為人豁達開朗，樂善好施，廣結善緣，聲譽素著，深為親友所敬重。親屬友好雖萬分悲痛不捨，然念及先夫囑託，願眾親友懷思往昔，銘記昔日相聚之溫情歲月。今以平和安然之心，向先夫致以最後敬意。

家人承先夫遺志，喪事從簡，並以行善為念，將所收帛金全數捐助予 「兒童癌病基金」，盼化悲慟為關懷，延續先夫仁心慈念，為年幼生命燃點新希望。在此，敬請親友以捐款代替贈送花籃；若仍擬致贈花籃，為使靈堂布置統一，煩請聯絡 - 富山花店祺先生（電話：9800 5686）。

謹此承蒙各界親友的關懷、支持與慰問，家屬銘感於心，謹致由衷謝忱。

未亡人 鳳子

兒子 俊貽 兒媳 樂琳

孫女 Aurelia

女兒 惠菁 女婿 元晏

泣告