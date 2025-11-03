沈貞巧專訪丨曾嬲自己冇自信　罕談成長挫折被初戀背叛用五年放低

鏡頭前，COLLAR隊長沈貞巧（Gao）總是元氣滿滿，用笑容、得體對答和富有力量的舞姿撐起團隊。但撕開隊長標籤，「沈貞巧」這個名字，承載著外人看不見的脆弱與掙扎。出道三年多，Gao首度演出舞台劇《鱷魚之吻》，也是她罕有地以個人身份將內心的掙扎剖白於人前。

Gao曾說過，加入COLLAR後讓她更看清「現實」，首當其衝的，就是網民對她外貌的無情抨擊。她雖感不解，卻也曾因標籤而質疑自己：「吓？你係咁話我樣衰，咁點算呀？咪冇人搵我做嘢囉？」不過更大的心魔卻是怕「拖後腿」，她深明自己得到的機會比人多，但也怕自己進步不足抓不緊這份機遇：「作為一個觀眾，我唔會想畀錢入嚟睇你驚。」

身為家中獨生女，從小生活美滿的她沒有長成那種驕縱的溫室小花，反而成為了團隊能量來源和大姐姐，究竟為什麼？Gao少有深談家庭，憶述媽媽曾患病、自己需與爸爸扛起責任的過去；更自揭初戀遭遇背叛，令價值觀一度崩潰，花了五年才能走出。

沈貞巧（Gao）接受《01娛樂》專訪。（林志龍攝）

曾對外貌評價感不解 擔心因而令工作機會流失

Gao曾在團綜說過，加入COLLAR才讓她看清了「現實的世界」，而第一課，就是網民對她外貌的評頭品足，「普通一個人行喺街度，No one care嘅時候，冇咁多judgement，冇咁多人同你講呢樣講嗰樣；但係反而你企咗出嚟，然後有好多人對你評頭品足，呢個係我第一個見到嘅現實位，我都會好不解。」她用一個貼地的比喻去形容這種荒謬：「喺我嘅眼中，無論係so-called artist，或者明星，或者點樣犀利嘅人都好，其實對我嚟講佢都係一個人，同我喺街上見到嘅一個人咁樣，對我嚟講係一樣嘅，大家係平等嘅。Artist其實係一個職業嚟咋嘛，你都唔會無啦啦喺街度鬧一個sales『你生到咁就唔好企出嚟做sales啦。』你唔會咁樣講佢㗎嘛，但係點解artist呢個職業就係要俾人去評頭品足咁多嘢呢？」

Gao在《造星IV》奪得亞軍入行，她坦言一下子要面對很多評頭品足的聲音，會對此感到不解，也讓她更認識「現實的世界」。（Instagram：gagarieo）

這些尖銳的批評，曾是她心裡的一根刺。儘管不解某部份人為何有如此大惡意，但當問到曾否被打擊到，她坦白回應：「話無都係呃你嘅，都一定有嘅，我有諗過，『吓？你係咁話我樣衰，咁點算呀？如果真係喺大家眼中咁樣衰，咪冇人搵我做嘢囉？』」團隊中各成員都有自己的優勢，但市場準則睇女團，第一眼必然「外貌協會」行先，蘇雅琳（Ivy）或王家晴（Candy）這類外型甜美的「偶像向」成員無疑較吃香，問Gao曾否因此感受傷，她坦言並無妒忌之心：「如果係呢方面又真係冇嘅，因為我會覺得，唔好話你哋，譬如Ivy，我望住佢我都開心啲啦！同埋熟咗玩起上嚟都真係好好玩，我都好鍾意佢。」

Gao承認自己確實曾因外界對其外貌的抨擊感不解，但亦有因此擔心自己會否因而沒工作機會。（林志龍攝）

然而，她亦非常清醒地分析自己的蝕底之處：「如果你話喺自己思考呢個現實層面上面，我就真係會思考，我個樣可能真係爭啲，喺呢個觀眾群裡面，可能佢哋會覺得我唔夠靚，即係純粹佢哋覺得咁樣，會唔會真係影響我嘅生計㗎 ？會有啲咁嘅少少疑慮。（生計係咪指廣告數量？）機會上囉。」COLLAR的團魂遠超想像，所以Gao確實從不會與隊友比較，但她不諱言也會有慨嘆的時候，「有時候，可能某啲人，咁啱嗰陣時有工作，就會特別忙碌，或者冇得出席（聚會），或者我哋嘅見面嘅時間少咗，咁我就會慨嘆我哋見面嘅時間少咗囉，會戥佢哋開心，但係我哋可以聚埋一齊嘅時間又少咗喇，會更加珍惜嗰個一齊嘅moment。」

COLLAR的團魂遠超想像，所以Gao確實從不會與隊友人氣作比較，最讓她慨嘆的，反而是有時候個別團員太忙，齊人相聚時間變少。（資料圖片）

為不自信而躁底 怕進步太慢拖COLLAR後腿

外貌焦慮只是表層，Gao心中還有更大的心魔要應付，那便是「能力」上進步得夠不夠快。COLLAR挾著《造星》聲勢加MIRROR師妹光環，未正式出道已備受關注、贏在起跑線，公司提供資源為成員出了一首又一首團歌，開到兩次大型演唱會，每人都獲得唱歌、演戲、主持等等機會，絕對非常幸運，不過Gao亦有隱憂：「呢個行業現實嘅一個位就係，佢嘅速度好快，好快就會話畀你聽，你未夠！個波嚟到嘅時候，如果你接唔住，你後面就會有好多跡象話畀你聽『你唔得㗎喇。』你可能會失去好多機會，而你而家失去一啲嘢，可能之後都冇而家呢個moment咁容易可以攞得返返嚟，呢個現實就係令到我急速想要進步嘅一個動力，同埋係一個令到我更加珍惜我身邊嗰啲好Pure嘅人、事、物嘅一個好大嘅心，好想保護嗰啲嘢。」

Gao不諱言幸運地機會比人多，但她正正擔憂自己配不上這些機會：「個波嚟到嘅時候，如果你接唔住，你後面就會有好多跡象話畀你聽『你唔得㗎喇。』你可能會失去好多機會，而你而家失去一啲嘢，可能之後都冇而家呢個moment咁容易可以攞得返返嚟，呢個現實就係令到我急速想要進步嘅一個動力」（資料圖片/葉志明攝）

比起那些對外貌的評價，Gao認為真正會把她擊倒的，是演藝才能的不足，「譬如唱歌，我會驚自己會唔會拖後腿，如果今次都仲唔做好，其實真係講唔過去，我自己會咁樣諗。」這種焦慮，在COLLAR演唱會上的Solo環節表露無遺，當晚其餘六位成員各自都有Solo環節，然而去到演唱會尾聲都未見有Gao的獨唱歌，記者當晚在台下都曾擔憂，Gao是不是被因為外界對其歌藝的批評而膽怯、不敢再唱呢？不過原來她選擇在後台獻唱，螢幕上直播這片段，觀眾都看得眼濕濕。她感謝導演細So安排，覺得這種表達方式很聰明，不過就透露自己其實「躁躁地」：「我躁嗰樣嘢係，『喂，沈貞巧，第三年喇喎！唔可以因為自己嘅驚就（冇自信）』作為一個觀眾，我唔會想畀錢入嚟睇你驚，如果啲人話，『佢已經進步咗好多啦，好Proud of you！』其實我會覺得如果我係觀眾，我係你哋，我就唔會咁樣氹呢個人，我就會expect我畀得千幾蚊入嚟，我就要睇一個好有Confident嘅表演！我今次目標都係咁樣，我已經好躁我自己，點解次次都唔能夠喺呢個範疇裏面，擺自己最有自信嘅一面出嚟？今次Kind of有少少衝破咗我嘅恐懼。」

Gao對自己的不自信其實「躁躁地」：「作為一個觀眾，我唔會想畀錢入嚟睇你驚，如果啲人話，『佢已經進步咗好多啦，好Proud of you！』其實我會覺得如果我係觀眾，我係你哋，我就唔會咁樣氹呢個人，我就會expect我畀得千幾蚊入嚟，我就要睇一個好有Confident嘅表演！」（林志龍攝）

為隊中最高能量成員 非關隊長身份：唔想大家一齊冧

演唱會上的短片中，Gao一番話「我好多嘢好驚，不過你哋唔覺咋嘛，其實我好多時候都係所有嘢都係頂硬上，硬着頭皮去做」讓人見識到她的脆弱，外界看Gao，總是能量爆棚，演出有爆炸力，彷彿永遠不會疲倦，問到是否因為做隊長，所以不能示弱，再累也得咬著牙關死頂，她卻澄清COLLAR運作模式並非如此：「我哋嘅團好得意嘅，我哋雖然有個隊長喺度，但係我覺得我哋好多嘢都係共同分擔。大家都有呢個隊長心態，大家都好知道呢個團裡面，係唔係隊長都好，如果有一條友冧，有一個人突然間脆弱起嚟，其他人係會即刻去幫手扶起佢，而唔係大家一齊冧囉。」

Gao坦言自己給予隊友的情緒價值全是真心，而她入團時曾自我許下承諾，希望在團員間一個體諒人的角色。（Instagram：gagarieo）

平時有睇開COLLAR的IG和私下互動，會發現Gao有如團中的照顧者、紀錄者，不搶鏡頭，反而是愛拍下成員間的片段，而且做訪問時有難以招駕的問題都由她回答，又會為隊友提供滿滿的情緒價值，她承認自己的確能量較高，拍劇通完頂可以照去排舞，隊友都指出：「好少見到阿Gao好攰。」這份能量並非強裝出來，而是源自團隊：「其實我返到去同佢哋排舞，係一個好舒適好放鬆嘅狀態。我覺得都唔關隊唔隊長事，純粹係大家相處舒服，返到去就自然開心，就自然唔會冧。」而另一力量來源，Gao表示是生活十分美滿，家人、男友、狗狗全部都能給她力量，每次相處都彷彿充了電一樣。

Gao與舞蹈員男友Luen Mo感情穩定，之前二人在美國的放閃Post，更讓人推測她可能會是COLLAR中最快結婚的一位。（Instagram：gagarieo）

Gao養了三隻狗仔Mighty、Nika和Wolf，也是她的能量來源之一！（Instagram：gagarieo）

獨生女卻非溫室小花 曾歷母親患病及初戀男友背叛

儘管如此，Gao也曾有過挫折和磨練，她是家中獨生女，萬千寵愛在一身，但她卻絲毫不像溫室小花，相反卻常常在保護別人，Gao認為這也源自家庭的經歷，她先講兒時美好的歲月，其母親是主婦，湊女全部親力親為不假手於人，不論去到哪兒都不會放低女兒，Gao直言：「我覺得呢個陪伴對於細細個嘅我嚟講，係build up咗一個好好嘅心理狀態。」然而後期母親患病，父親不得不承擔起多一份責任去照顧這個家，而阿Gao當然都要幫爸爸手，一同撐住媽媽，「所以我同我阿爸係嗰啲『好兄弟』咁樣嘅狀態下，大家好互相理解。」正因為家庭太幸福，令她初出社會見到人性醜惡和陰暗面，衝擊特別大：「我屋企實在太有愛，比我見到嘅全部都係好美好嘅嘢，所以大個咗之後出到嚟，有喺現實社會聽返嚟嘅故事，或者自己經歷嘅故事，都曾經令到我好崩潰。我會覺得，點解呢個世界咁樣㗎？會有咁樣嘅moment，都崩潰過一段時間，但係我都幾慶幸身邊遇到好多好好嘅好朋友，譬如芯駖就係其中一個啦，喺我一啲好worse嘅情況同階段嗰度，佢都陪咗我好多。」

Gao與家人感情要好，之前在《我哋係COLLAR》中，父母都有亮相，Gao感謝二人對自己的夢想撐到底，節目上與母親齊齊感動落淚。（ViuTV）

她提到生命中一次重大打擊，是被初戀男友背叛，以往她目睹父母親的愛情都是不離不棄，以為每段愛情都是童話，殊不知第一次拍拖就幻想破滅：「我嘅第一個男朋友就係會偷食嗰啲，我會覺得點解要咁樣對我呀？我相信好多女仔後生啲都會曾經有個咁樣嘅諗法。」她坦言，那次之後用了足足五年時間，才真正放低和看開：「斷斷續續，真係真係完全放低睇開晒，我諗都用咗五年時間。」現在回想，這些曾經使其世界崩塌的畫面，根本「no big deal」，「同埋我而家理解就係呢啲自我價值，其實全部都係喺自己度，呢樣嘢係自己三觀、心態擺正，其實就冇乜嘢需要驚。」

Gao曾因被初戀男友背叛而對愛情幻想破滅，足足花了五年時間去放低，之後她明白到，自我價值應該往自己身上尋找，心態正確就沒什麼好怕。（林志龍攝）

首挑戰舞台劇 藉演戲爆發平日壓抑情緒自覺好爽

Gao從不把私人情緒帶到工作，甚至為顧全大局而自我束縛，而演戲正好成為了新的出口。今次她獲葉念琛導演選中，於舞台劇《鱷魚之吻》特別演出林小美一角，據知試鏡時葉導演跟Gao聊天後，發現她很符合這個角色，她最記得導演問：「你覺得演戲對你嚟講係有咩感受？」Gao當時不假思索，只直接回答：「演戲對我嚟講好爽呀！」

關於今次林小美一角，Gao預告：「係一個好特別嘅存在，因為個故事其實係圍繞主角阿談（談善言）嘅一啲心路歷程，但係我自己嘅理解係，如果冇林小美嘅出現，鍾家寶（談善言）可能未必會有咁樣嘅轉變，佢係click中嗰個位嘅好大一個原因嚟嘅。」

這份「爽」，正源於她平日的壓抑：「因為我自己日常入面嘅我，沈貞巧呢個人，係比較將自己嘅一啲情感、各樣嘢擺得好後，但係我又其實係一個內底裡非常之感情嘅人，好似有好多嘢我都會想顧咗身邊嘅嘢先，例如身邊啲人啦，身邊嘅事發生緊啦，可能我返到去都仲要照顧我啲狗，呢個都係一個顧慮，好少可以好無顧慮咁發晒我啲情緒出嚟。」而演戲正好可以把這些被按捺著的情緒帶到劇本，甚至有一些經歷跟自己類同時，她可以大條道理把對白講出來，這些都是一種紓壓方式。

與阿Gao講起葉念琛導演的「阿寶」系列，她表示：「每個故事都有一個阿寶，喺我哋嘅人生裡面，其實每個人都會有差唔多嘅階段或者經歷， Even佢嘅背景、出身唔同，做嘅嘢唔同，可能世界都唔同，語言唔同，但係每個人都總會經歷同一樣嘅情緒，同一樣嘅成長、階段，呢個係令到我幾Inspire嘅提醒。」（林志龍攝）

感謝梁祖堯啟蒙 盼被觀眾看見共情力與感染力

Gao雖然演戲經驗不多，但她在《冰上火花》、《出租大叔》、《麻甩媽咪》表現自然，不似新手，她認為很難說哪一位特定人物教得她最多，不過《全民造星IV》導師梁祖堯就絕對是啟蒙老師：「因為嗰陣時《造星》第一round其實我喺淘汰區㗎啦嘛，係佢見到我嘅 potential，帶咗我返嚟，然後佢kind of係第一個開咗我對戲劇眼界嘅人，而且佢對劇場嗰個熱誠同埋執着嗰個理念，都幾影響到我so far一路走來嘅演出嘅心態，所以我非常之感謝阿祖。」

阿Gao在《出租大叔》等劇集演出自然，讓觀眾看得舒服。（劇照）

Gao感謝《造星IV》導師梁祖堯，不但把她從淘汰邊緣救出，更讓她打開了對戲劇的眼界。（Instagram：gagarieo）

Gao在劇中飾演初出茅廬、仰望著某些偶像、對演藝事業充滿憧憬並且渴望得到成就的新星「林小美」，這部份與本人甚是相似，不過亦有相異之處，就是林小美比Gao衝動：「有一啲衝動位，我未必會好似佢咁直接就去做一啲決定，我可能會思考好多先去做決定，但係我係好鍾意林小美呢個角色，因為我好鍾意呢份Pure，呢個Pure嘅情感都係提醒返我，有時候其實唔使諗咁多，有啲嘢試咗先，做咗先，for自己嚟講都未嘗唔係一件好事。」

首次演出舞台劇，Gao不怕NG忘詞，笑言：「我哋上緊workshop嘅時候，仲有其他做開舞台劇嘅演員，嗰陣時我都有問過呢啲問題，大家都話如果到時錯咗係唔緊要㗎，佢話『到時我哋喺度㗎嘛，我哋會接得住嘅！』係喎，其實得我哋知㗎咋嘛。」因此她十分信任夥伴們。（Instagram：gagarieo）

Gao覺得自己最有待改進的，是講對白的聲線，如何用聲音去表達戲劇的氛圍感。（林志龍攝）

舞蹈強、能量大，這是大眾已知在舞台上的COLLAR隊長阿Gao，但卸下隊長裝甲，她分享了一個更深層、更不為人知的「沈貞巧」特質，這亦是她希望被看見的一面：「我覺得自己個表演入面嘅共情，比人共情到嘅能力係幾強，即係可能觸動人嘅嗰一個情緒或者感受，或者嗰一下令到佢哋覺得有被同理到嘅能力，原來我都有喺度㗎喎。所以，可能我可以擺多少少呢一面出嚟？」有別於其他「硬件」上的能力，這個特質可能要透過聊天、傾談才會發覺，不是那些一眼就看得出來、或是從作品中能輕易呈現的優點，不過阿Gao就表示：「我就算有呢個能力，但我唱一首歌，可唔可以Touch到人，都要睇我唱得好唔好聽㗎嘛，我覺得各樣嘢慢慢提升緊嘅時候，我發現原來我嘅呢個能力都頗大，可以試吓發掘一下另一個感染力！」

雖然《鱷魚之吻》講的是娛樂圈明爭暗鬥，不過Gao入行至今所看到的都是一些很有熱誠、熱血的台前幕後人員：「甚至乎收音哥哥都好有熱誠，佢哋對於自己嘅work係有執着，其實幾好，for我嚟講係一個good vibe。」（林志龍攝）

Gao又相信吸引力法則，表示：「有時聽埋啲嘢，可能聽咗，但係冇埋到自己身，咁咪即係代表其實你個人自己個心態係擺得幾正，我都會視呢個為一個審視自己嘅方法，睇吓我身邊嘅人cut到返嚟係啲咩人，都係對自己都係一個提醒，如果so far都係啲好正、好好嘅人，都冇需要驚啲乜嘢，繼續做好自己。」（林志龍攝）