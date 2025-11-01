葉念琛「尋人記」放棄搵當年女學生　盼舞台劇現身：可能佢仲諗緊

踏入執導第二個十年，葉念琛展開一場獨特的尋人記，上月在社交平台公開表示，想尋回20年前《獨家試愛》試片場感動落淚的女學生。他指出，這名女學生改變了他的創作方向，間接成就了「葉念琛式愛情」。



導演葉念琛日前在社交平台公開尋人。(ig@yiplinsum)

葉念琛要報東張。(ig@yiplinsum)

日前（31/10）葉念琛的舞台劇《鱷魚之吻》舉行拜神儀式。舞台劇《鱷魚之吻》由曾經執導黃子華、潘燦良主演《最後禮物》的陳焯威做導演，葉念琛做編劇，再由談善言、Gao@COLLAR、袁富華、梁仲恆主演。

葉念琛首部舞台劇作品《鱷魚之吻》本周六公映，今次葉導更是出品人之一。

葉念琛接受《香港01》訪問時透露籌備舞台劇是由兩年前開始：「之前都提過，就係貪玩，貪玩個意思冇負面，即係我拍電影嘅時候有去拍電視劇，拍電視劇嘅時候就覺得未寫過舞台劇，就好想嗰塊砌圖入面有埋呢個剔。」他表示，創作一個舞台劇，不單說是自己的功勞，而更是台前幕後的努力。葉念琛透露，因為自己不熟悉舞台劇，所以寫了劇本後，還要交由經驗豐富的陳焯威擔任導演，將他的想法呈現出來：「呢幾位演員都係我搵嘅，然後我去搵投資方，做好晒成個配套，交畀導演佢哋去發揮同創作。」

葉念琛接受《香港01》訪問時透露籌備舞台劇是由兩年前開始。（林迅景 攝）

葉念琛新作舞台劇《鱷魚之吻》舉行拜神儀式。（林迅景 攝）

很多人會佩服逆市之中，葉念琛仍「瓣數多多」，對此，葉念琛就回應：「當做緊電影嘅時候，我又會想做電視劇，電視劇嘅時候又會諗其他。我諗我呢樣嘢，我同其他人唔同嘅地方就係，我不停諗有咩嘢可以做，都多謝投資方支持，我努力去做多啲嘢，唔係淨係做一樣，我咁多年都係咁。」

舞台劇《鱷魚之吻》由曾經執導黃子華、潘燦良主演《最後禮物》的陳焯威做導演，葉念琛做編劇，再由談善言、Gao@COLLAR﹑袁富華﹑梁仲恆主演。（林迅景 攝）

早前葉念琛曾發文搵當年的女學生，他更新進度，表示已不會尋找她：「我曾經搵過，然之後我去跟進，點知搵我嗰個人又係錯咗方向，即係佢畀嘅資料，核實嘅資料原來唔係嘅。我又因為咁樣，就唔發放咁多資料住，因為我要做嘅嘢都做咗。」他坦言，經過此事，其實全港的人都會知道，如果那位女學生想現身的話，理應會出現，又可能她已身在外國：「可能佢仲諗緊，或者佢比較怕醜，我亦都唔好去打攪人，所以我靜靜地約定佢呢幾日舞台劇，睇吓呢幾日佢會唔會嚟。」

