萬聖節｜LISA@BLACKPINK超強cos　神還原《愛·死·機械人》Jibaro

每逢萬聖節10月31日，世界各地的人都會精心打扮一番，香港人更喜穿着奇裝異服，或打扮成各種動漫人物去蘭桂坊、市區或主題公園玩樂。而LISA@BLAKCPINK今年得造型可稱之為神級cosplay，到底LISA@BLACKPINK在2025年萬聖節cos了什麼造型？



LISA@BLACKPINK在Instagram分享了一段短片，片中她穿上一襲黃金衣，衣服上掛滿金光燦爛的掛飾，頭戴皇冠，穿上了鼻環，有如女神一般。其實，這個造型就正是Netflix《Love, Death & Robots》（《愛·死·機械人》）第三季第九集「吉巴羅」（Jibaro）中出現的女妖。

LISA@BLACKPINK在萬聖節cosplay《愛·死·機械人》「吉巴羅」（Jibaro）一集出現的女妖。（ig@lalalalisa_m）

LISA@BLACKPINK在萬聖節cosplay《愛·死·機械人》「吉巴羅」（Jibaro）一集出現的女妖。唔算跟足，但係有特別心思。（ig@lalalalisa_m）

LISA@BLACKPINK cosplay好有神韻。（ig@lalalalisa_m）

《Love, Death & Robots》（《愛·死·機械人》）第三季第九集「吉巴羅」（Jibaro）的女妖。（截圖）