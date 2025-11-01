袁富華讚女演員係「海綿」學得快　談善言、Gao@COLLAR互笠高帽

舞台劇《鱷魚之吻》故事講述三屆影后突然宣布淡出影壇，坊間頓時流言四起，她身邊的情人、好友和敵人都在揣測伊人決定實有不可告人的秘密！猜忌和懷疑令這幾個人的命運交織糾纏。在弱肉強食的浮華亂世，他們都是張牙舞爪的鱷魚，今天親密與共，明天反臉無情。《鱷魚之吻》由著名導演兼編劇葉念琛親自執筆，談善言、Gao@COLLAR、袁富華、梁仲恆主演。



《鱷魚之吻》由著名導演兼編劇葉念琛親自執筆，談善言、Gao@COLLAR﹑袁富華﹑梁仲恆主演。（林迅景 攝）

昨日（31/10）《鱷魚之吻》台前幕後出席拜神儀式。袁富華接受訪問時，大讚「新」演員談善言和Gao十分有天份，就算在舞台劇方面沒太多經驗，也十分落力，更大讚她們就似是「海綿寶寶」一樣吸收能力特強：「雖然我同佢冇對手戲，但係見到佢每一次每一次排練，將我哋建議都吸收到，呢樣嘢係冇得頂。」

記者向Gao表示袁富華在訪問中大讚她的表現，談善言也回應：「Ben哥把口不嬲都好，哈哈，但係我都覺得阿Gao係適應舞台，佢係習慣舞台嘅嘢，啲拍子我係完全跟唔到，我都要問阿Gao。」Gao：「我覺得我係睇住，即係我哋都係第一次做舞台劇，真係睇住大家由唔係好知點樣做，到慢慢摸索，跟住去到今日喺個台度睇，我覺得我真係要入阿談Fans club，佢而家係我偶像。」

