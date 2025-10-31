胡定欣終於約胡杏兒聚會衣着寬鬆孕味濃　做Gym自拍打破懷孕傳聞

胡定欣在本月初宣布與醫生男友陳健華結婚，兩人在新西蘭皇后鎮舉行浪漫婚禮，消息一出震驚不少圈中好友，連「胡說八道會」的一眾好姊妹都不知情，保密功夫做到足！而胡杏兒早前接受訪問時曾公開呼籲胡定欣，直言「我等緊佢搵我」，昨晚（30日）胡定欣終於相約好友聚會，胡杏兒更送上一對巨型龍鳳鈪作為賀禮，相當有心！不過有網民就留意到身穿鬆身衫的胡定欣孕味甚濃，紛紛猜測她「好事近」，但胡定欣隨即曬出做Gym相，打破懷孕傳聞！

胡定欣在本月初宣布與醫生男友陳健華結婚。（IG@nwuuu）

胡定欣大曬婚照。（IG@nwuuu）

兩人在新西蘭皇后鎮舉行浪漫婚禮。（IG@nwuuu）

Sweet。（IG@nwuuu）

胡杏兒早前接受訪問時，曾公開表示「我等緊佢搵我」。（陳順禎 攝）

昨晚胡定欣同老公出席聚會，胡杏兒同老公李乘德、單立文與太太胡蓓蔚、陳山聰同太太Apple、袁偉豪同老婆張寶兒都有出席，非常熱鬧。胡杏兒更親手為定欣戴上龍鳳鈪，並在定欣的IG留言：「能夠親自幫你戴起呢對龍鳳鈪，我真係好欣慰！」而胡定欣亦有曬出大合照，並寫道：「呢班村民太了解我…陳山聰生日又話嚟唔到，Uncle Ben的Message又唔覆，一定係有d野😂係呀！咪就係出嫁囉🩷終於可以同你哋分享啦! 多謝大家體諒我如此口密!~😘😜」

胡定欣同老公出席聚會。（IG@nwuuu）

胡杏兒送上一對巨型龍鳳鈪作為賀禮。（影片截圖）

胡杏兒更親手為定欣戴上龍鳳鈪。（影片截圖）

胡杏兒為好姊妹送上「嫁妝」。（IG@nwuuu）

擁抱！（IG@nwuuu）

恭喜！（IG@nwuuu）

不過網民就將焦點放在胡定欣的衣着上，見她穿上鬆身白色T裇，身形似乎圓潤不少，惹來外界猜測她「奉子成婚」！而胡定欣今日（31日）就曬出做Gym的自拍照，相中所見，一身運動Look的她腹部平坦，以行動打破懷孕傳聞，她寫道：「哈哈哈😆非常感受到金價對大家有幾咁重要!!!見到 #胡杏兒送胡定欣一對純金龍鳳鐲# 呢個hashtag，深深感受到當中的份量😂對我嚟講，兄弟姐妹對我真誠的愛係『情比金堅』～🩷蜜月期不停食，返黎繼續食，還好😌一星期兩天Gym兩天打網球，所以我需要的是～『運』氣😄😎🤟🏽謝謝😝」

做Gym。（IG@nwuuu）

打破懷孕傳聞！（IG@nwuuu）

胡定欣出席《2025中國網球巡迴賽》新聞發布會。（葉志明攝）