馮淬帆離世丨肺炎感染住院2個月　曾發遺言：年過八十早晚會用上

馮淬帆昨晚（10月31 日）驚爆在台灣離世，享年81歲。馮淬帆今年的身體情況轉差，年初曾因二次肺炎感染住院，還一度氣喘到急發「遺言」。3月時候，馮淬帆在醫院內自拍，戴住氧氣罩及吊鹽水，一臉病容寫道：「因二次肺炎感染住院，昨深夜治療中突氣喘到有時候到的感覺，真怕要說的不先說，到想說就來不及了，所以急發了遺言，害大家擔心，非常抱歉。經護理師打一針甚麼的，已逐漸好轉，請放心，但遺言永遠有效，誓言永不改變，年已過八十，早晚會用上的。再次感謝親愛的朋友們，謝謝大家！」

馮淬帆移居台灣多年。（資料圖片）

馮淬帆3月曾入院。（facebook圖片）

3月透露二次肺炎感染住院發遺言。（facebook圖片）

至5月30日再發帖文，透露住院2個月後才出院，當時他坦言不算完全康復，因血氧濃度不足，還需靠製氧機生活：「住院整整兩個月又三天，一切感覺都已麻木！昨天終於出院了！但不算完全康復，因血氧濃度不足。這段時間還要靠製氧機生活，非常不方便，畢竟年紀到了，由不得你，只好認了！但我會努力，一切都不會改變。」相中所目照片中的他，鼻上插著醫療用的鼻喉管，需要靠氧氣機來輔助呼吸，身形明顯比以往消瘦，雖然戴著眼鏡，但仍難掩臉上的憔悴。馮淬帆日前貼上昔日與許紹雄夫婦的合照念故友，當時他已經意有所指地說：「唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘....阿彌陀佛...賢弟那邊等，愚兄隨後來！」想不到竟一語成讖。

馮淬帆5月透露剛出院，更需靠氧氣機維生。（facebook圖片）

馮淬帆因血氧濃度不足，所以需要靠氧氣機生活。（facebook圖片）

