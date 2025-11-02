劉嘉玲難理解偶像戀愛禁令　提「生理需求」問題全網嘩然超勇敢

內地綜藝節目《一路繁花2》集結多位影后級人馬參與，引起不少話題。而在最新一集節目中，大家就「偶像到底能不能談戀愛」展開深度交流，其中劉嘉玲就該問題與寧靜持相反意見，而她聽後男偶像柯淳的發言後，則相當不了解，更在當場問起有關「生理需求」的問題，令不少網民都直指劉嘉玲果真勇敢發問，不愧為前輩。

劉嘉玲同寧靜持相反意見。（影片截圖）

在節目中當大家吃飯時就「偶像到底能不能談戀愛」展開深度交流時，寧靜就表示：「偶像哪裡有甚麼女朋友，偶像沒有這些，沒有這些。」頓時令劉嘉玲覺得：「你不會吧！我想知道現在幾歲才合格可以談戀愛。」

劉嘉玲不能理解柯淳的看法。（影片截圖）

柯淳在乎觀眾的看法。（影片截圖）

而作為偶像的柯淳，就認為自己沒有作品加身，且在乎觀眾的看法，所以在這個階段不能談戀愛。此話一出，令劉嘉玲相當不解，更大膽地當面詢問：「不談戀愛，你生理上沒這個需要嗎？你不要睜大眼睛說假話。」但他認為對於戀爱和事業，自己內心是有比重權衡，令劉嘉玲聽後表示：「好可憐。」認為他不應該聽觀眾的意見，在旁的寧靜就表示：「不可憐，他知道要甚麼，不可憐。」續又說：「不能談戀愛都是從你們香港開始的。」劉嘉玲隨後二話不說：「沒有，我們都一早公開了。」始終認為如有實力的話，觀眾怎麼都會喜歡的，因為她都是這樣走過來的。

劉嘉玲被網民指勇敢發問，不愧為前輩。（影片截圖）

而作為大前輩的劉曉慶就認為要做自己：「我是覺得，為甚麼我們自己的事，要這個說那個說，你說我不行，有人管，他是你爸爸媽媽嗎？爸爸媽媽都管不了，要世界人民更加管不了，這是你個人的私事，自己願意幹甚麼就願意幹甚麼，因為你的15歲、18歲、25歲只有一次，你該幹甚麼就幹甚麼，被發現了就發現了。」