馮淬帆離世｜王晶曾被炮轟王X蛋　重提恩怨悼念舊拍檔：心戚戚焉

資深演員馮淬帆今日（1日）凌晨驚傳在台灣離世，終年81歲。馮淬帆在80年代憑《精裝追女仔》、《最佳損友》、《五福星》系列而深受歡迎，搞笑形象深入民心，他與王晶更是合作無間，成功創下無數經典，不過他在晚年就公開痛批自己部分作品為「爛戲」，更炮轟王晶：「王晶這個王X蛋！害了很多人很慘！他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為甚麼香港觀眾那麼喜歡看。我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」

馮淬帆移居台灣多年。（資料圖片）

馮淬帆於《最佳損友》裡飾演「牛精帆」一角，經常講粗口，經過神父的告解後，以水果名代替粗口，於是有了「金山橙你個提子」的名句。（《最佳損友》電影截圖）

吳耀漢與洪金寶、馮淬帆、岑建勳、秦祥林（左起）為「五福星」系列的元祖成員。（《奇謀妙計五福星》電影截圖）

秦祥林返回香港發展後，與洪金寶、成龍、岑建勳、馮淬帆及吳耀漢等合演「五福星」系列！（《奇謀妙計五福星》電影劇照）

周潤發與馮淬帆唱起《龍的心》主題曲，場面爆笑。（《精裝追女人》影片截圖）

馮淬帆與王晶合作無間。（劇照）

如今馮淬帆傳來死訊，王晶今日中午在微博發文：「『阿緊』馮淬帆也走了；與許紹雄只差一天。他倆加上吳孟達，是我以前常用的三大喜劇催化劑。這幾年差不多全走了。真是唏噓。其實馮淬帆我合作更多，三集《精裝追女仔》，兩集《最佳損友》，《求愛敢死隊》，還有邵氏時期的《比鬼捉》，《爛賭英雄》，《顛鳳狂龍》。最後在二千年初還合作了一部劇《祖先開眼》。有一陣子經常約飯。近廿多年他移居台灣省，少聯系了。一年前卻無故在傳媒前罵我。我不怪他，到底年紀大了，又獨自生活，可能頭腦有點混亂。很多人說他脾氣火爆，愛罵人。但我知道這是他保護自己的方法，其實他有點欺善怕惡；一次跟他晚飯，突然鄰桌有些江湖人過來敬酒，我淡定敬了一杯。但他跟著就害怕要馬上埋單走。我當時很奇怪。後來才明白。多年不見，突然收到死訊。心戚戚焉。緊哥，一路走好，你的遺作不會被忘記！」

馮淬帆3月曾入院。（facebook圖片）

3月透露二次肺炎感染住院發遺言。（facebook圖片）

馮淬帆5月透露剛出院，更需靠氧氣機維生。（facebook圖片）

馮淬帆因血氧濃度不足，所以需要靠氧氣機生活。（facebook圖片）