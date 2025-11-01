三人行劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

三人行陸劇有賀羽端、戴琪作為編劇，賀羽端、戴琪為執導，由馬天宇、謝興陽、梁國榮、徐夢潔、曾宥臻領銜主演的一套以青春、奇幻為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《三人行》電視劇情大綱

這是一部設定在漫天飛雪的東北長林，充滿時空錯亂元素的奇特故事。高中生趙左右的平靜生活，被神秘的「大齡轉校生」荀未來徹底打亂。殊不知，荀未來竟是來自25年後、41歲的趙左右本人。更離奇的是，又出現了第三位「趙左右」——一位來自50年後、66歲的神秘老人。

16歲、41歲和66歲的三個趙左右，擁有截然不同的性格和人生狀態，對親情、愛情和友情的理解也各異。故事中，他與徐圖圖的羈絆提前展開，也因時間的玩笑與曾經的同學王一漫、陳明、羅愛文，甚至自己的父母擦肩而過。這三個身處不同時空、懷抱不同目的的「趙左右」，將為爭奪唯一的人生而展開一場爭奪戰。

《三人行》播出時間｜最新追劇日曆

《三人行》電視劇幾時播?三人行一共有24集，由風芒APP、朝也影視播放，會員首週六至週一中午12點更新2集，首更4集 次週二起每日更新1集。SVIP每日搶先看。由11月8日起，非會員每日更新1集，首更2集。

《三人行》演員人物關係圖

《三人行》演員

馬天宇 飾 荀未來（趙左右）

謝興陽 飾 趙左右

梁國榮 飾 趙了（趙左右）

徐夢潔 飾 徐圖圖

曾宥臻 飾 王一漫