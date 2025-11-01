蔡潔考取瑜伽導師牌首次公開授課　身體一特質份外令人減壓獲讚

蔡潔早前應澳門政府邀請，為《CreatorWeek Macao 2025》中之健康工作坊擔任瑜伽導師，不少人對蔡潔教瑜伽感到十分驚訝，其中她一把溫柔悅耳聲音，令人覺得好舒壓。

當日蔡潔擔任瑜伽導師，先後教各人呼吸方法、熱身及示範拜日式，表現得好專業，完成後不少學員都爭取同蔡潔老師合照，原來今次是蔡潔考取瑜伽導師牌後首次公開擔任導師授課，雖然她忙於拍攝邵氏新劇《風華背後》，但她仍然盡量抽空練習及準備今次課堂。

蔡潔與劉畊宏。

對於今次到澳門公開指導瑜伽課，蔡潔表示十分期待，因為可以跟台灣藝人劉畊宏及幾位不同國家身心靈方面之達人與大師，一齊出席一個健康板塊的分享，覺得好榮幸。

蔡潔說：「好多謝大會邀請，亦都多謝我個好朋友Candy幫手一齊授課，開始前有啲緊張，但一按住張瑜伽墊就唔記得咗緊張，好沉浸喺過程當中，今次無當做一個純教學之體驗，只係想分享，同學們都好投入好享受去成個練習當中。」

蔡潔從小就跟媽咪學習瑜伽

蔡潔從小就跟媽咪學習瑜伽

蔡潔從小就跟媽咪學習瑜伽

原來蔡潔從小就跟媽咪學習瑜伽，今次第一次公開授課，蔡潔自覺表現尚可接受，事後看到網上評價都讚她的聲線好溫柔，好適合做瑜伽導師，最搞笑是有些網友話導師好似蔡潔，她認為今次能讓大家見到演戲以外不同的一面，實在是好機會，但暫時蔡潔都不會放下演藝工作去開班授課，因為她好忙碌，拍劇之外又出版漫畫書，她更想發展多些漫畫周邊的東西，年底更有漫畫主角crossover的展覽，所以教瑜伽就隨緣。

近日蔡潔正在拍攝劇集《風華背後》，能夠跟一班崇拜之演員合作，令她好開心：「好似蔡少芬、譚耀文咁，每次開工都有心跳感覺，擔心唔知佢地覺得我做唔做到，但呢啲前輩真係好友善，所以大家合作得好開心。」

今次第一次公開授課，蔡潔自覺表現尚可接受

今次第一次公開授課，蔡潔自覺表現尚可接受

今次第一次公開授課，蔡潔自覺表現尚可接受

今次第一次公開授課，蔡潔自覺表現尚可接受