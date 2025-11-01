舒淇童年遭家暴唔需要原生家庭道歉　15歲離家出走靠拍三級片成名

影后舒淇早前憑首次自編自導的電影《女孩》，在釜山國際影展中奪得「最佳導演獎」，該電影近日正式上映，令不少觀眾都充滿期待。據指，電影中某些情節的創作靈感是源自於舒淇的童年陰影，近日，她在接受內地傳媒訪問提及不愉快童年時，回望過去她表示不需要原生家庭的道歉，強調自己人生中不存在任何童年故事。

舒淇首次自編自導的電影《女孩》，早前在釜山國際影展中奪得「最佳導演獎」。（舒淇微博圖片）

舒淇的童年過得相當悲慘，在父母的打罵下成長，所以在電影《女孩》中，有一幕「躲進衣櫃」的戲份，就是取材於她童年時的真實生活。舒淇在受訪時表示最怕的就是聽到摩托車的聲音，如果聽到摩托車很順且關起來的時候，就代表爸爸今日沒有喝醉，萬一聽到摩托車聲音不順的時候，就代表爸爸已經喝醉了，就會立即找地方躲起來，所以躲進衣櫃就是她的避風港，因為她的爸爸在喝醉酒情況下會家暴。

舒淇的童年過得相當悲慘，在父母的打罵下成長。（舒淇微博圖片）

爸爸在喝醉酒情況下家暴，媽媽對她情感忽視打罵，對於過去不愉快的童年，已經深深影響她的成長，如今回望過去，她亦表示不需要原生家庭的道歉，長大後理解當時父母的局限性，事情已經過去就讓它過去。而當主持人問到現在會跟媽媽說「我愛你」之類的說話表達愛意嗎？舒淇二話不說不會，因為從小與媽媽有很大距離，從小沒有養成「愛」的陪伴，就算長大後再怎麼理解媽媽，仍然會有存在距離的感覺，所以她認為童年對小孩子來說很重要。

舒淇與柯俊雄合作拍攝限制級電影《靈與慾》於1998年上映。（微博圖片）

自15歲離家出走到決心來港發展，拍過多部三級片（《玉蒲團之玉女心經》﹑《紅燈區》等）的舒淇，認為自己一直在長大的過程中，根本沒有童年，回憶起小時候最想吃雞腿，但因為家境問題而吃不起，直到第一次賺到錢的時候就買了一整桌的雞腿吃，但當下在吃的時候並不覺得有甚麼特別，其實就是一種渴望而已，所以現在對於物質慾望上愈來愈低。

舒淇15歲離家出走到香港發展拍三級片。（舒淇微博圖片）

而被外界標籤為「性感女神」的她，從小到大都不覺得自己長得漂亮，甚至乎被媽媽嫌醜，所以她對樣貌這回事並不在乎。