K-pop樂隊QWER極速爆紅　宣布明年來港開唱大派福利

K-pop樂隊QWER憑藉過人實力，自出道開始並大受歡迎。因此，她們近日就在社交媒體上公布將在明年2月8日在香港盛大舉行《QWER 1ST WORLD TOUR <ROCKATION> in HONG KONG》演唱會，令不少粉絲相當期待。

QWER極速爆紅。

QWER由隊長兼鼓手的Chodan、低音結他手Magenta、keyboard兼結他手的Hina，以及主唱兼結他手Siyeon組成。團名QWER由一款線上遊戲的技能鍵Q、W、E和R而來，寓意她們可以像遊戲一樣，有不同的組合技能來完成豐富的音樂。 出道一年之際，她們已在《M COUNTDOWN》、《Show! 音樂中心》和《Show Champion》韓國三大音樂節目中獲得冠軍，成功拿下「音樂節目三冠王」的好成績，展現出超高的人氣。

隊長兼鼓手的Chodan。

這場演唱會是QWER在香港舉辦的首場單獨演唱會，讓一直期待能現場欣賞QWER舞台的香港BAWIGE（粉絲名）們相當期待。而QWER為回饋歌迷們的支持，還特別準備了暖心福利，包括所有購票觀眾都能夠獲得的歡送環節、不同款式的香港場限定小卡，以及需要抽選的團體合照、親筆簽名海報等，讓大粉絲們不會錯過跟QWER的每一個時刻。

低音結他手Magenta。

keyboard兼結他手的Hina。