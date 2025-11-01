曹眾當過文藝兵學懂危機應變　回想初來港拍劇無得瞓仲要學廣東話

現年56歲前TVB藝人曹眾，早年深得「六叔」邵逸夫和「六嬸」方逸華疼愛，除了不時陪在六叔身邊，更被影到十指緊扣睇電影。2011年曹眾與北京商人陳京低調結婚，同年誕下一名女兒陳瑛華，一家三口現居香港。日前曹眾受邀出席新城廣播節目《香港生活GPS》，分享她作為早期「港漂」的奮鬥故事；曹眾90年代初從內地來港，歷經文藝兵、電視藝員的磨練，如今華麗轉身成為上市公司首席戰略官並攻讀電影博士，絕對是「港漂」的典範。

曹眾的的人生起點與眾不同，她10歲便進入部隊成為文藝兵，長達九年的軍旅生涯塑造了她冷靜處事的態度，她坦言：「一個人如果當過兵，面對危機或重要決策時會特別冷靜。」這份歷練成為她日後面對各種挑戰的堅實基礎。在2007年離開電視台後，曹眾曾出任浙江省政協委員及旅遊形象大使，更轉戰商界，歷任兩家上市公司的品牌總監及集團副總裁等要職；如今，她是一家上市公司的首席戰略官。

曹眾已經淡出幕前多年。（視覺中國）

回憶初到電視台的日子，曹眾直言十分艱辛，她分享道：「記得當時拍完廠已是凌晨3點，回家梳洗後已4點，但我還要學廣東話，聽一下錄音，5點就要坐車去清水灣開工。」儘管幾乎沒有休息時間，但她內心充滿成為香港演藝圈一份子的興奮與熱情，支撐她渡過艱苦時期。

曹眾在2007年離開TVB後就淡出幕前，並轉戰商界發展。（陳順禎攝）

曹眾早年深得六叔六嬸疼愛，除了不時陪在六叔身邊，更被影到十指緊扣睇電影，2017年她出席六嬸方逸華追思會。（資料圖片）

與所有「港漂」一樣，曹眾對急速的生活節奏深感衝擊，「一開始就覺得點解腳步咁快嘅？」然而，憑著堅持與努力，她已完全融入香港，更直言這裡已成為了她真正的家。「每次從外地返港，覺得香港是我家，一踏入香港機場便感到舒服、安樂、安全、自在。」

作為成功紮根的前輩，曹眾對新世代的「港漂」給予支持，鼓勵年輕人堅持自己的理想，「香港提供了一個多元文化平台，最大的優勢就是能成為連接內地與香港的橋樑。」另外，好學不倦的曹眾持續進修，目前正攻讀電影博士學位，特別關注傳統電影與新科技的融合，積極探索AI技術在影視製作中的應用，為香港的影視產業發展開拓新路向。

曹眾自2007年離開無綫後淡出幕前，罕有亮相電視節目。

曹眾在2011年與北京商人陳京低調結婚，同年誕下一名女兒陳瑛華，一家三口現居香港。（資料圖片）