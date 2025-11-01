許紹雄逝世｜ 重溫Benz雄精湛演技　方鍾Sir個Sir字原來咁寫

著名綠葉許紹雄（Benz雄）於周二（10月28日）因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享年76歲。



許紹雄曾連續三年於《萬千星輝頒獎典禮》獲獎，先後在《萬千星輝頒獎典禮2012》獲頒「傑出演員大獎」、《萬千星輝頒獎典禮2013》憑《My盛Lady》「香善男」一角奪得「最佳男配角」、及於《萬千星輝頒獎典禮2014》憑《使徒行者》「覃歡喜」一角奪得「最受歡迎電視男角色」。（官方提供圖片）

早年許紹雄拍下多套電影、劇集作品而深入民心，例如有1999年電影《暗戰》、2002年電影《新紮師妹》、2013年劇集《My盛Lady》、2014年劇集《使徒行者》系列及今年播出《我愛九龍城》等，其中尤以《新紮師妹》中的「方鍾Sir」和《使徒行者》系列的「歡喜哥」最為人所熟悉。

為了紀念許紹雄的逝世，讓市民可以重溫Benz哥的精湛演技，TVB將於今晚8點半播放《新紮師妹》及於星期一至五晚11:55重播《使徒行者2》。

為了紀念許紹雄的逝世，讓市民可以重溫Benz哥的精湛演技，TVB將於今晚8點半播放《新紮師妹》及於星期一至五晚11:55重播《使徒行者2》。

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）

TVB重播已故許紹雄（Benz雄）舊作，《使徒行者2》及《新紮師妹》。（TVB截圖）