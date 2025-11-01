馮淬帆離世｜外甥證實昨晚逝世 公布後事安排遵從遺願僅家祭
撰文：董欣琪
出版：更新：
資深演員馮淬帆今日（1日）凌晨驚傳在台灣離世，終年81歲。馮淬帆的外甥於今晚透過舅父的Facebook發文：「我是馮淬帆的外甥，我舅舅已於114年10月31號晚上10點35分離開了我們，謝謝大家祝福...」透露馮淬帆是在昨晚（31/10）離世。
其後馮淬帆的外甥亦發文公布馮淬帆的後事安排：「感謝各界的關心與祝福🙏我們決定尊從舅舅的遺願 只安排家祭～並由親近的家人好友送舅舅走完最後一哩路～再次感謝各位🙏因為我長期住在香港，台灣的事務，將由晏蘅先生代理。另外，舅舅的FB不會關閉，心與大家同在🌹」
馮淬帆一生未婚，膝下無子女，家屬都在香港。馮淬帆定居台灣近40年，據他的友人透露，馮淬帆近月頻繁進出醫院，昨日（31/10）他的生命指數急劇下降，友人聞訊趕往醫院，但因他生前已簽署「不急救同意書」，醫院僅能提供基本的「生命維持」照護，並未進行心肺復甦術（CPR）或其他侵入性治療。在生命倒數時刻，醫院輾轉聯繫上馮淬帆在香港的外甥，最後在外甥的請託下，幾位多年好友齊聚醫院，陪伴馮淬帆走完人生最後一段路。而馮淬帆的外甥及外甥媳婦已於今日（1日）下午從香港啟程抵達台灣，將協助處理其身後事。