馮淬帆離世｜外甥證實昨晚逝世　公布後事安排遵從遺願僅家祭

資深演員馮淬帆今日（1日）凌晨驚傳在台灣離世，終年81歲。馮淬帆的外甥於今晚透過舅父的Facebook發文：「我是馮淬帆的外甥，我舅舅已於114年10月31號晚上10點35分離開了我們，謝謝大家祝福...」透露馮淬帆是在昨晚（31/10）離世。

馮淬帆。（視覺中國）

馮淬帆移居台灣多年。（資料圖片）

馮淬帆3月曾入院。（facebook圖片）

3月透露二次肺炎感染住院。（Facebook圖片）

馮淬帆的外甥證實舅父於昨晚逝世。（Facebook截圖）

其後馮淬帆的外甥亦發文公布馮淬帆的後事安排：「感謝各界的關心與祝福🙏我們決定尊從舅舅的遺願 只安排家祭～並由親近的家人好友送舅舅走完最後一哩路～再次感謝各位🙏因為我長期住在香港，台灣的事務，將由晏蘅先生代理。另外，舅舅的FB不會關閉，心與大家同在🌹」

公布馮淬帆的後事安排。（Facebook截圖）

馮淬帆於《最佳損友》裡飾演「牛精帆」一角，經常講粗口，經過神父的告解後，以水果名代替粗口，於是有了「金山橙你個提子」的名句。（《最佳損友》電影截圖）

吳耀漢與洪金寶、馮淬帆、岑建勳、秦祥林（左起）為「五福星」系列的元祖成員。（《奇謀妙計五福星》電影截圖）

秦祥林返回香港發展後，與洪金寶、成龍、岑建勳、馮淬帆及吳耀漢等合演「五福星」系列！（《奇謀妙計五福星》電影劇照）

周潤發與馮淬帆唱起《龍的心》主題曲，場面爆笑。（《精裝追女人》影片截圖）

馮淬帆與王晶合作無間。（劇照）

馮淬帆一生未婚，膝下無子女，家屬都在香港。馮淬帆定居台灣近40年，據他的友人透露，馮淬帆近月頻繁進出醫院，昨日（31/10）他的生命指數急劇下降，友人聞訊趕往醫院，但因他生前已簽署「不急救同意書」，醫院僅能提供基本的「生命維持」照護，並未進行心肺復甦術（CPR）或其他侵入性治療。在生命倒數時刻，醫院輾轉聯繫上馮淬帆在香港的外甥，最後在外甥的請託下，幾位多年好友齊聚醫院，陪伴馮淬帆走完人生最後一段路。而馮淬帆的外甥及外甥媳婦已於今日（1日）下午從香港啟程抵達台灣，將協助處理其身後事。

3月透露二次肺炎感染住院發遺言。（facebook圖片）

馮淬帆5月透露剛出院，更需靠氧氣機維生。（facebook圖片）