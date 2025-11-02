張栢芝與學生合唱狀態媲美少女極誇張　完全無呢一種痕跡登熱搜

現年45歲的影后張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月初現身社交網，同時粉碎懷孕傳聞。張栢芝今年已重新投入工作，再度活躍於演藝圈。張栢芝亦有勤更新社交網同大家分享近況，keep住人氣，工作接個不停。

張栢芝在新廣告中的樣子顯得不自然。(抖音)

張栢芝最近忙於錄製綜藝節目。（張栢芝微博圖片）

張栢芝最近忙於錄製內地綜藝節目《一路繁花2》，與劉嘉玲、劉曉慶以及寧靜等女星一起合作演出。早前張栢芝就與劉嘉玲、寧靜等一同參與了跟一群女學生的大合唱，張栢芝在學生中居然毫不違和，臉上完全看不出有法令紋的痕跡。不但如此，她的皮膚也是細膩有光澤，膚質狀態媲美女學生。有網民就指張栢芝當日面帶笑容唱歌，居然與小時候在電視中看過的她是一樣的，根本就不會老，只是現在更有女人味，但怎看也不似她的真實年紀。「#張栢芝 完全沒有法令紋的痕跡#」更登上了微博熱搜榜，惹來網民熱議，大讚她身為三子之母竟然散發出少女味，宛如少女的狀態，完全不輸時下一眾年輕女明星。

張栢芝與劉嘉玲及寧靜一起跟學生合唱。(微博圖片)

張栢芝樣子極凍齡。(微博圖片)

