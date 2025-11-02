連詩雅新手媽媽向洪永城老婆取湊仔經　兼為黃翠如補祝44歲生日

近年來許多藝人榮升成為爸爸媽媽，展開人生的新階段，連詩雅昨日（1日）在家中作客，邀請同為新手爸媽的蕭正楠和黃翠如，還有生了兩女兒的洪永城和梁諾妍相聚，互相交流湊仔經驗，並為上月迎來44歲的黃翠如補祝生日，共度愉快晚上。

一齊食大閘蟹。（IG@shi_ga）

連詩雅囡囡好得意。（IG@shi_ga）

連詩雅在IG分享三個家庭聚會照片，雖然陳家樂和蕭正楠的7個月大的兒子「蕭哈哈」未現身，但依然好熱鬧。連詩雅抱住囡囡，寫道：「3家人走在一起，說說湊仔經，開開心心就係一個溫馨嘅晚上。緣份就係好好嘅朋友，咁啱差唔多時間一齊做媽媽🤪更加奇妙歡樂嘅感覺。（我哋兩個新手媽媽時時可以向呢位2胎寶媽取經😝）好溫馨😝😝😝當然仲有同呢位靚媽捕祝生日！🎂最緊要開開心心，哈哈常歡笑，大家都身體健康，其實都好足夠啦❤️#簡簡單單就是這樣❤️ #同小朋友影相係最困難嘅一件事🤣 #下次要有張完美大合照🤪」

同小朋友合照真係有啲難度。（IG@shi_ga）

三位靚媽。（IG@shi_ga）

同黃翠如補祝生日。（IG@shi_ga）

原來今次的聚會是由連詩雅負責安排，見她亦有在限時動態分享美食照，除大閘蟹外，還有肥牛、蝦、貝類魷魚等海鮮，非常豐富。梁諾妍留言：「有你真好幸福🥹我哋互相取經😚😚」，洪永城：「👏👏多謝安排啊，你太完美了」，蕭正楠：「今年最好食嘅大閘蟹海鮮同蛋糕，一晚食晒，開心👏🏼👏🏼👏🏼」黃翠如：「幾時再嚟多一次先😍😍😍😍」。

仲有肥牛海鮮打邊爐。（IG@shi_ga）

爆膏。（IG@梁諾妍）

各人都有留言，黃翠如已急不及待想嚟多次聚會。（IG@wongtsuiyu）

翠如囝囝「蕭哈哈」未有到場。（IG@wongtsuiyu）