許家傑號召《愛回家》同事一起落場慈善跑　廖慧儀首戰半馬感熱血

藝人許家傑日前以「親善大使」身分，與同樣熱愛跑步運動的廖慧儀，一同出席善寧會舉辦的「步步為寧X醫患陪你跑2.0」慈善活動，呼籲大家支持參與。

許家傑日前以「親善大使」身分，與同樣熱愛跑步運動的廖慧儀，一同出席善寧會舉辦的「步步為寧X醫患陪你跑2.0」慈善活動，同場還有善寧會顧問鄧詠琪女士（右2）。（大會提供）

兩人都覺得是次活動非常有意義。（大會提供）

許家傑近年專注跑步，除了考獲教練牌照外，更身體力行跟朋友成立跑會，與不同地區的市民一齊跑步強身健體，對於今次馬拉松活動，家傑表示：「今次我會挑戰半馬賽事，最開心係將自己喜好跑步能夠同慈善結合，絕對係雙重意義。今日都有好多我平時跑會嘅跑友嚟到現場參加開放日，一齊了解善寧會嘅工作，大家追求健康嘅同時亦係心靈上嘅一份滿足，畀晚期嘅病人同家屬有種同行嘅力量。」

許家傑近年專注跑步，除了考獲教練牌照外，更身體力行跟朋友成立跑會。（大會提供）

許家傑號召《愛回家》同事一起落場參與慈善跑。（大會提供）

他表示今次慈善跑將會號召TVB的藝員朋友一齊落場參加，特別是《愛‧回家之開心速遞》同事，希望大家眾志成城揮灑汗水，籌募更多善款。他透露近日《愛‧回家》的拍攝工作雖然忙碌，不過都會每星期定期跟Hea Running Team跑會練跑，除了備戰今次的半馬賽事之外，亦是他的工作減壓的最佳方法。

同樣是運動迷的廖慧儀經常會行山、做瑜伽和跑步。（大會提供）

曾受情緒困擾的她都是靠跑步走出低谷。（大會提供）

同樣是運動迷的廖慧儀經常會行山、做瑜伽和跑步，曾受情緒困擾的她都是靠跑步走出低谷，她表示現時跟許家傑、林淑敏等成為同區跑友，經常參與他們跑會的練習，今次將會為善寧會參與半馬賽事，「我冇跑過馬拉松，今次係我人生第一次半馬，為咗今次備戰，而家每星期都跑三日，其中會跟住許教練嘅Hea Running Team去練跑，成班跑友互相鼓勵，感覺好熱血。試過最火嘅一次係禮拜五凌晨12點喺羅湖拍完劇，即晚過關返香港，瞓兩個鐘天未光就去跑，冇諗到自己咁鍾意、咁投入，亦係成為我生活嘅力量。我知道今次都有好多醫護代表一齊跑，真正做同『同行』嘅氣氛同意義，跑步都跑得特別有意義。」

兩人為慈善不遺餘力。（大會提供）