Ye舊愛扮第一夫人染血被炮轟　Heidi Klum美杜莎造型媲美電影製作

日前適逢萬聖節，有不少明星都會扮鬼扮馬，但Kanye West舊愛Julia Fox竟然到以已故甘迺迺總統遇刺後、第一夫人積琪蓮甘迺迪的染血套裝look現身，玩出火被海量網民鬧爆，甘迺迪外孫更公開炮轟Julia Fox。

Julia Fox以已故甘迺迺總統遇刺後、第一夫人積琪蓮甘迺迪的染血套裝出席萬聖節活動。（Getty Images）

造型被全美網民炮轟。（IG圖片）

Julia在IG分享了萬聖節造型，她模仿1963年甘迺迪總統（John F. Kennedy）在德州達拉斯遇刺後，第一夫人積琪蓮甘迺迪（Jacqueline Kennedy）染滿丈夫血液的粉紅色套裝look。相中的Julia面露笑容，被大批網民鬧爆不尊重：「悲劇不是戲服」、「非常不尊重人，也很粗俗」、「這太不應該了，很抱歉讓甘迺迪家族看到並重溫這些畫面」。

甘迺迪和積琪蓮的外孫Jack Schlossberg公開鬧爆Julia Fox。（Getty Images）

而甘迺迪和積琪蓮的外孫、前第一千金卡洛琳甘迺迪（Caroline Kennedy）的兒子Jack Schlossberg更公開炮轟Julia：：「Julia Fox美化政治暴力是令人作嘔、絕望且危險的，我相信她已故祖母也會同意。」不過對此，Julia卻解釋穿上這套衫不是裝扮，而是表達「我要讓他們看看他們做了甚麼」的態度，是抗議亦是哀悼，挑選這個造型是為了向積琪蓮致敬，但Jack Schlossberg及網民都不接受她的說法。

Heidi Klum的美杜莎贏緊全場！（IG圖片）

Heidi的丈夫Tom Kaulitz則扮成被石化的士兵，非常搞笑。（IG圖片）

Heidi Klum有「萬聖節女王」之稱。（IG圖片）

另外，有「萬聖節女王」之稱的超模Heidi Klum每年都會舉辦萬聖節派對，邀請圈中民名人參加。如過去多年一樣，Heidi出盡力扮鬼扮馬，繼續去年扮ET外星人後，今年就扮成著名希臘神話人物蛇髮女妖美杜莎（Medusa）。今次的服裝耗時5個月製作，Heidi更需要大半日的化妝才能完成美杜莎造型，化妝媲美電影級製作，一致獲得外界好評。