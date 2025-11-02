潘志文形容與馮淬帆關係亦師亦友　憶對方𤷪𤺧時火爆舉動：黐線緊

香港演藝界近日接連傳出噩耗，資深演員許紹雄、馮淬帆及甄志強先後離世，這對業界和觀眾都是一大損失。與他們淵源甚深的老戲骨的潘志文，近日拍片悼念故友，分享昔日與馮淬帆的相處之道，形容二人關係亦師亦友；同時也向曾多次合作的後輩甄志強說聲：「一路好走。」

潘志文在片中指與馮淬帆關係亦師亦友，他回憶70年代已經在TVB拍劇，雖然當時正職是在香港電台，但有空餘的時間就去TVB客串，記得在1972年，他拍攝劇集《春暉》，是一套講母愛的電視劇，TVB叫做135劇場，就是馮淬帆做導演，劇中有五兄弟姊妹，他排第三，大哥是金興賢、二家姐是程可為、老四是梁立人、細妹則是李司棋。

潘志文講到馮淬帆的花名叫「阿緊」，又叫「黐線緊」，他很有才華，但做事一樣很認真，「好多時佢𤷪𤺧嘅時候，佢會講粗口，講粗口鬧人，不過佢一次都無鬧過我，因為我交得準畀佢，又醒目，無做錯事。」

另一次也是馮淬帆做編導的電視劇，叫做《邊》，改編一本台灣小說，潘志文擔任男主角，女主角是李司棋，陳復生演他們女兒，這次都差不多是他第一次做男一，「嗰個年代我同佢拍咗好多電視劇，有一套叫《小鳳仙》，男主角係馮淬帆，飾演蔡鍔大將軍，我就係演佢副官；另外有一套叫《私戀》，男主角又係阿緊，女主角就係阿姐汪明荃，拍拍下，因為某啲原因，馮淬帆就離開咗無綫（與無綫鬧不和而被炒），但套劇係未拍完，咁唯有改劇本，咁我就着咗馮淬帆件衫（做佢替身），拍攝夜晚靜靜雞返嚟偷望佢情人汪明荃一幕，攝影機就喺我後面，挨住我少少膊頭，望入去汪明荃間房，就係咁樣完成。」

潘志文之後又返回香港電台拍攝《獅子山下》、《小時候》，就一直都很少見馮淬帆，對方後來亦也去了台灣發展，事隔多年後，別人告訴他「阿緊而家轉曬性喎，而家好好脾氣喎。」，「後來我終於見到佢，和顏悅色，你估佢同我傾咩啊？傾養狗！佢以前拍戲嘅時候見到啲貓貓狗狗，佢就好討厭，到後來佢自己養咗隻狗，佢對隻狗都唔知幾好，好似人哋父母大家見到面講自己嘅仔女一樣。」

潘志文感觸說：「呢個馮淬帆真係可圈可點，佢做導演真係好叻，拍戲嘅時候，佢係會教我哋點樣講對白、點樣行位、點樣用表情，如果你係女仔嘅話，佢會直接扮一個女仔教你做戲。喺嗰個年代，係比較少咁樣教起嘅導演，講到而家，更加更加好少。」潘志文直言與馮淬帆的回憶「講極都講唔完」，非常懷念這位好朋友。

而之前潘志文接受《香港01》專訪時，談到他視馮淬帆做師父，潘志文直言：「雖然他沒有認過我是徒弟，但我心目中當了他是師父，馮淬帆也是有播音的根底，而且他演戲很生活化，還有他工作時很嚴肅，但工作後是很喜歡玩的一個人，我從他身上學到很多。」

至於後輩甄志強的離世，潘志文同樣表示不捨，他指當年與對方合作很多，如《碧血青天楊家將》、《洪熙官》、《君臨天下》，不久前他們還有在通訊息，甄志強還是稱呼他叫「皇阿瑪」、「向皇阿瑪請安」，沒想到事隔不夠一個月，卻已天人永隔。潘志文最後傷感道：「小強一路走好！」

