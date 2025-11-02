鍾麗緹15歲細女清純機場穿搭靚到上熱搜　網民讚星二代中顏值最高

現年55歲的混血女神鍾麗緹，經歷過三段婚姻，27歲的長女張敏鈞（Yasmine）與第一任丈夫所生，至於跟第二任丈夫所生的兩名女兒，分別是16歲的二女張思捷（Jaden）及15歲的細女張凱琳（Cayla），三名女兒更遺傳了媽媽的甜美樣貌及好身材。而15歲細女Cayla近日更因在機場被網民捕獲的片段，而引起網民熱議，更登上熱搜。

性感女神鍾麗緹近年長居內地發展。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹母親節曬母女合照，畫面治癒。（IG圖片）

鍾麗緹15歲細女張凱琳（Cayla）日前現身機場，有網民將捕獲Cayla的片段分享到社交平台，隨即引起網民熱議。如片中所見，化了淡妝的Cayla打扮休閒，看到有人舉機拍攝都滿臉笑容，期間更與網民互動。Cayla遺傳了媽媽鍾麗緹甜美深邃的五官，身高已達1米7，九頭身的高挑比例驚艷網民。

鍾麗緹細女Cayla日前被網民捕獲現身機場。（小紅書）

清純造型獲網民大讚！（小紅書）

有大批網民都讚Cayla應該要原地出道。（小紅書）

有大批網民看到照片後，都忍不住留言大讚：「眼睛真的好漂亮啊，眼瞳像大黑珍珠一樣，唉，簡直是神來之筆」、「原地出道吧！」、「青出於藍」、「好清純的感覺」、「長這樣能有什麽煩惱？」、「穿便服都已經這麼美」、「笑起來真的太漂亮」。另外，日前鍾麗緹帶同Cayla一同出席時裝品牌活動，有不少人都大讚Cayla沒有媽媽漂亮，但屬於星二代中顏值最高的。

日前鍾麗緹帶同Cayla一同出席時裝品牌活動。（IG圖片）