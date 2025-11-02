三大東張女神對戰開心速遞三大核心角色　喜迎全運會決戰體能之巔

「TVB與你 延續全運精神」，「第十五屆全國運動會」將於11月9日（周日）晚隆重舉行開幕禮，無綫各大平台及頻道將全方位直擊「第十五屆全國運動會」盛事，與全城同步力撐港隊。

為配合全運會熱，無綫王牌節目《東張西望》及王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》，將由11月3日（明日）開始播出一小時「全運會加長版」，《東張西望》將提供全運會相關重要資訊、甚至有機會直擊重要賽程；至於《愛‧回家》則會播出一連五集的「全運會篇」：「接龍全運會」、「Mission impossible：KC逆轉人生」、「運動是王道」、「來一場與『羽』眾不同的坦白」及「『仁仁』愛運動」。

俞可程同李偉健都好弗，李偉健嘅「珍寶麒麟臂」真係好大舊呀！

明天播出的頭炮「《愛‧回家》全運會篇」主題為「接龍全運會」，為了爭生意，「大龍生」龍敢威（羅樂林飾）決定大搞全運會，「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）乘機操爆老公「送水輝」（許家傑飾），與潮偉（袁文傑飾）決一雌雄，可惜卻因中途殺出程咬金，令二人的體能決鬥更趨白熱化。

好養眼。

好fit呀。

明晚，「送水輝」及潮偉的首輪對戰舞台是泳池，穿上超貼身一件頭泳衣的許家傑及袁文傑，前者大晒超結實麒麟臂，後者雖已年屆56歲，但身形線條依然一流、全身零肥肉之餘更要零肚腩。翻查資料，兩位型佬均有相當豐厚運動底，先說袁文傑，中學時已有踢足球習慣的他，到了今時今日仍維持恆常跑步、拳擊訓練、及各項健身訓練，包括平板支撐、舉啞鈴及吊掛等。更令人驚艷的是，袁文傑於51歲之齡曾進行身體測試、結果得出來的身體年齡竟只有35歲，證明真的相當弗。至於許家傑自小熱愛運動，愛踩單車、打籃球及健身之餘，還曾是業餘拉丁舞運動員，亦是HERO藝人籃球隊隊長。

一齊做運動。

好熱鬧

左起：俞可程、梁菁琳、王嘉慧

為隆重其事，無綫今晚將於黃金時段播放相關節目調動宣傳片，並邀來三大《東張女神》（排名不分先後）：俞可程、梁菁琳、王嘉慧，及三大《愛‧回家》之核心角色進行「體能大激鬥」，當中除了李偉健的「Jumbo麒麟臂」十分搶焦，身穿小透視運動褲、淺晒蛇腰的「東張女神」王嘉慧，一嘢便成功抽起20磅啞鈴的畫面亦是極盡唯美震撼。說到王嘉慧絕對是美貌與智慧代表，除了是知名「學霸港姐」，還曾成功考獲健身教練牌，閒時有玩普拉提、泰拳、空中瑜伽，健美度時不容置疑。

王嘉慧IG運動照

王嘉慧IG運動照