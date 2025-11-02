冼灝英揭當年拒赴美發展原因　難忘與尚格雲頓過招爆對方助手偷雞

68歲人稱「冼師傅」的冼灝英，近日接受《香港01》專訪，分享了他當年刻苦堅毅練功，獲師父陳秀中賞識成為「大聖劈掛門」入室弟子，以及入行40多年的演藝生涯及心路歷程。除了曾試過在拍《人海孤鴻》時連番撞爆眉骨、撼穿頭，致三星期兩度入院，以及拍《凶貓》時，因高速彈飛20呎後腦撞擊地面至昏迷三日等「戰績」外，個性低調的冼灝英，原來也曾參與多部荷李活電影，如羅禮士的《J-Jungle》、尚格雲頓的《搏擊之王》（Kickboxer）和為劇集電視劇《Yellow thread St》擔任武術指導，非常威水。而這次訪問中，冼灝英則分享了當年與尚格雲頓合作的有趣經歷。

冼灝英早於在邵氏訓練班時期已經有到美國發展的機會。當年，醉心武術的冼灝英，因打擂台而改變一生，一方面獲「大聖劈掛門」宗師陳秀中賞識，收為入室弟子外；同時也被港產片《打擂台》電影導演看中參與演出，正當以為拍完就完之際，冼灝英見到邵氏招考動作演員訓練班，於是去投考，其後還加入劉家良師傅的班底，原來期間也發生一段小插曲。

冼灝英的師父是「大聖劈掛門」宗師陳秀中。（受訪者提供）

冼灝英回憶道，83、84年的時候，香港有間很大攝影公司，所有美國西片來港拍攝都是由它們請人，當時他正幫劉家良師傅擔任武師，碰巧羅禮士的《J-Jungle》來港取景拍攝，他被錄取成為其中一位武師，拍攝之餘，在片場空閒時間，他與一眾武師兄弟在切磋功夫和玩兵器，剛好羅禮士任武術指導的弟弟 Aaron Norris 看中，「佢走過嚟同我講：『喂，你玩咗（武術）幾耐啊？』，我話由細個開始，佢話你跟我過去（美國）啦，幫我套招，你做十年就得㗎喇，做十年你就唔使做㗎喇，因為以後有版權（分紅），你就有錢收㗎喇。」

面對這個千載難逢的機會，年輕的冼灝英卻直接拒絕了。他解釋：「當時我哋接觸外面好少，又係香港（電影）最興盛嘅時間，我哋一幫武師兄弟一齊好開心。」他形容自己練武之人，思想比較單純、易滿足，腦裡完全沒想過去美國，只想繼續跟一班兄弟共事，所以他最終選擇了留港發展。

《搏擊之王》宣傳海報之一。（網上圖片）

雖然錯失是次機會，但因為該公司有他們檔案，所以之後斷斷續續都有合作，包括同李家鼎參與著名動作巨星尚格雲頓主演的荷李活電影《搏擊之王》（Kickboxer），他做了幾組戲的特技人，與尚格雲頓有對打。談及與尚格雲頓過程的感覺，冼灝英讚不絕口：「佢好小心、好準，同埋因為跳開舞，所以啲腳筋好鬆。」

冼灝英差點成為《搏擊之王》戲中的主要反派，原因是看中了他當時的造型，但角色最後由尚格雲頓助手去演。（電影截圖）

冼灝英與尚格雲頓有不少對手戲。（電影截圖）

冼灝英稱因為當時在亞視還有劇集要拍，只能抽幾天出來做，還爆差點成為戲中的主要反派，原因是看中了他當時的造型，「其實我拍嗰時，佢個反派最早期屬意係搵我演嘅，因為我嗰時正正在演『殭屍王』（《殭屍道長》），剃咗眉毛，所以佢哋後來要那個黑人演員剃咗眉毛，用咗我呢個造型。」

冼灝英指這位黑人演員是尚格雲頓助手，還分享了與對方在片場一幕趣事，「佢係奧林匹克拳手，某啲動作仲會問我哋，佢問點樣騷到好有力嘅一對腳，跟住嗰時喺清水灣錄影廠有啲柱，我就『嘭』一腳踢落去，啲粉就跌出嚟，佢即刻『嘩！』。」豈料到正式拍攝時，該黑人演員竟「偷雞」，「佢知道會痛，於是就用啲雙面膠紙黐住隻腳，喺度油返啲色，畀尚格雲頓鬧到佢隻狗咁，好搞笑。」

