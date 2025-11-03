富貴音樂人移英7年退而不休　大學讀土木工程中年兼職做室內設計

現年56歲的音樂創作人雷頌德（Mark）於 2018年與妻兒移民英國，當年他還未滿50歲，49歲便立定決心退休。早前Mark返港為陳慧琳的演唱會做音樂總監，接受電台訪問時直認因為香港工作壓力太大，現在亦能接受沒有壓力工作，還講明要「畀得起錢」，皆因英國稅率高，即使好朋友亦要收「舒服價」。

雷頌德移居英國7年。

Mark同太太及子女移居英國7年。

雷頌德和太太為了陪孩子讀書,舉家移居英國。

Mark未夠50歲已計劃退休,現在只做無壓力工作,早前為Kelly演唱會做音樂總監。

Mark多才多藝，除了是著名音樂製作人，設計方面亦很有天份，畢業於倫敦帝國學院修讀土木工程，年前就為自己的英國大宅操刀，採用歐陸復古風的設計和傢俬，混合了型格和優雅。最近Mark再將興趣化為事業，為保險公司的寫字樓做設計工作，並在社交平台分享他的「作品」，風格多變，對顏色運用獨到，型格味十足。

Mark最近為保險公司的寫字樓做設計工作。

Mark透露讀大學時最想修讀建築系，但由於當時「心癢癢想盡快返香港的音樂圈闖闖」，所以放棄要讀七、八年的建築，退而修讀土木工程系，但後來發現完全不一樣，「我一生人只是在一個則師樓做過暑期工，當時上班對著電腦畫cad飯氣攻心時可以睡著了的！我記得畫過一條天台用的鐵樓梯，最後有沒有跟我畫的建造起來我也不知道。」

不過，Mark對自己身處的環境一向很有要求，「由我跟媽媽一起住時的小房間，到以後自己住的每一個單位，房屋，用的錄音室都是由自己設計。其中一個我喜歡去外國旅行的原因就是看看不同城市的建築和室內設計，一向收藏很多室內設計及建築師的書籍，雜誌。由收藏designer chair到自己設計所有傢俬，親身走到駱克道揀選材料，跟判頭溝通，自己用電腦畫圖，我都十分嚮往這些過程。老實說我所有的興趣，除了吃東西外，都是跟創意有關的。🤭」網民亦大讚Mark天份高，留言：「So talented!! 🔥」、「看着我以为是奢华酒店❤️」。

Mark透露大學時好想讀建築系。

Mark退而不休。

Mark透露二十多年來,擁有過三間錄音室。