麥玲玲農夫澳門20年後合體唱《風生水起》　預告下年5月殺入紅館

農夫x麥玲玲這對這對組合於2005年推出《風生水起》後，20年後，在11月1日於澳門銀河G BOX舉行《三面玲農·粵聽粵開心》巡迴音樂會澳門站，除了音樂外，三人更有不少互動Talk位，逗得現場觀眾十分愉快！

《三面玲農·粵聽粵開心》巡迴音樂會澳門站。

《三面玲農·粵聽粵開心》巡迴音樂會澳門站。

《三面玲農·粵聽粵開心》巡迴音樂會澳門站。

音樂會開始，農夫首先登場，以一首《456Wing 》跟樂迷打招呼，緊接《偉大航道》等熱門歌曲，將現場氣氛炒熱，然後請出主角之一的麥玲玲師傅出場，農夫笑言：「終於等到玲玲師傅出場，我哋開咗咁多次演唱會，玲玲師傅寧願做觀眾都唔嚟做嘉賓。適逢今次咁俾面，因為《風生水起》呢首歌今年20周年。」玲玲師傅回應農夫：「我喺一個毫無儀式感嘅人，要有嘢紀念先出嚟，好似《風生水起》20周年咁。平時我同老公周年紀念，佢鍾意去行沙灘，但係我着高踭鞋行唔到沙灘。」農夫隨即笑玲玲師傅去沙灘也要穿高跟鞋，三人的默契成功逗得粉絲大笑。

《風生水起》今年20周年。

《風生水起》今年20周年。

《風生水起》今年20周年。

這次《三面玲農·粵聽粵開心》巡迴音樂會澳門站是一個特別版，跟觀眾有很多聊天的機會，有粉絲更抽中幸運限量版三人親筆簽名通勝。農夫和玲玲師傅都有不少分享，包括個人助旺秘笈，透過這些分享配合農夫的音樂，希望大家對於自己的人生也有不同的體會和反思。

農夫隨即演唱了《孔明都要借東風》、《重新找到你》，三人盼望大家可以搵到真正的自己，不需要因為他人而活，對自己的存在價值。玲玲師傅在台上展出自己的珍藏相片，包括她曾經穿古裝和拍攝槍戰的照片，農夫隨即自嘲自己沒有這麼多拍劇經驗，明顯跟玲玲師傅比下去。玲玲師傅藉着農夫其中一首作品《歡天喜地》，表達出能夠搵到一個人陪你經歷喜怒哀樂，是一件幸福的事。

全場大合照。

去到音樂會尾聲，三人總結出人生有很多不同的選擇，並沒有固定答案，即使別人看起來飛黃騰達，但其實都會有不同的犧牲，因此農夫以一首《最偉大嘅平民》作結！話雖如此，粉絲等了全晚，急不及待看到三人合體演唱《風生水起》。農夫和玲玲師傅在一片安歌聲下，再次出場掀起全場高潮，唱出《風生水起》，農夫更大讚玲玲師傅的演繹！農夫在騷上更大爆下年5月紅館見，希望到時可以再見到三人合體！