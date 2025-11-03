馬國明黎耀祥現身內地顏值引熱議　同行衝動小生調皮舉動瞬間圈粉

視帝黎耀祥、馬國明及吳卓羲，過往拍過不少受歡迎劇集，在內地均擁極高人氣，各有捧場客，但除了以往TVB大型活動及劇集《梟雄》外，三人鮮有同場工作。而早前，三位小生竟合體應邀到蘇州出席「2025周莊影視周」，並榮獲周莊影視文旅推薦官，向海內外觀眾展示周莊的魅力。活動拍攝期間，三位小生被眾多遊人「野生捕獲」，而吳卓羲的一舉動更讓女網民心花怒放。

近日，有網民在社交平台分享偶遇黎耀祥、吳卓羲及馬國明的片段，並寫道：「在蘇州周莊偶遇到了香港明星耶」，該網民雖坦言不知道三位演員的名字，但就對三人的顏值和個性給予肯定：「港星真的超帥超鬆弛超親近耶，我和他們是超近的距離，但又不好意思打擾正在工作的他們，愛啦愛啦」。

片中，黎耀祥和馬國明分別穿上黑色和白色西裝，盡顯成熟穩重；而吳卓羲則選出穿淺啡色西裝示人，突顯其「壞男孩」魅力。期間，三人落力推介大家到當地遊玩，雖然有網民全程在旁拍攝，但他們未受影響。而吳卓羲在「冧女」方面更是有一手，他一邊拍攝，一邊向跟了全程的博主調皮地挑了下眉，這個互動讓博住民瞬間心花怒放，激動表示：「很帥的耶，我離他很近，和我互動了幾次，被迷暈了」；網民也紛紛留言：「還是很酷的老吳」、「他超級會拋媚眼」、「偷偷拍的人給了這麼俏皮的一個反應，代入我自己，肯定很開心。」網民們同時也大讚三位都是不老男神，越老越帥。

