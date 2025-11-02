昔日純情歌手25歲誕女　轉眼囡囡21歲生日基因特強母女似足姊妹

46歲的蔡雪敏（小雪）曾經是千禧年的「新人王」，與漢洋合唱《其實我介意》而廣為人熟知。不過，小雪入行4年就突然跟公司解約嫁人，經歷兩段婚姻的她，育有一女一子，現與第三任韓籍丈夫定居澳洲。

小雪（蔡雪敏）先後有3段婚姻。（網上圖片）

小雪現與第三任韓籍丈夫定居澳洲。（網上圖片）

小雪蔡雪敏46歲生日，真係好凍齡。（IG@elle_choi_）

昨日（1日）是小雪女兒Ronni的21歲生日，小雪在ig上載為女兒慶生照片，小雪一直好保護子女，照片中，雖然女兒的樣子雖被公仔圖案遮蓋，但長長秀髮仍可見其外貌標緻。Ronnie從後攬實媽媽，母女笑容一樣咁甜美，看似姊妹多過似母女。小雪感慨時間過得很快，寫道：「今天是女兒21歲的生日，回想起由女兒出生到現在成人, 她成長的片段不斷在我腦海浮現，真的沒想到我真的把女兒養大了，時間真的過得很快，這21年真的很感謝上天一直的帶領，讓我們有這個充滿愛的家，女兒真的很乖、很孝順，希望她繼續努力做一個善良的人，祝她生日快樂🎂健康平安😘💖」

女兒從後抱住媽咪，母女笑容一樣咁甜美。（IG@elle_choi_）

Ronni今年21歲嘞！（IG@elle_choi_）

小雪去年曾透露，女兒Ronni決定攻讀法律。女兒告訴她，因為看到媽媽年輕時所承受的委屈，如果以前能知道這些法例，媽媽就不用受到這麼多的委屈。這讓小雪非常感動，她鼓勵女兒努力讀書，將來能夠幫助有需要的人。在Ronni的生日當天，女兒反過來給了小雪一份驚喜。女兒表示，雖然當天是她的生日，但也是小雪生下她的日子，感謝媽媽一直以來的照顧和陪伴。

同媽咪差唔多高。（IG@elle_choi_）

小雪育有一女一子，亭亭玉立遺傳了母親的高顏值。（IG@elle_choi_）

小雪感性發文賀兒子16歲生日。（IG@elle_choi_）

小雪原為模特兒，其後在2000年出道推出三張EP成新人王，數量與1999年女新人容祖兒看齊，而且感覺清純、高顏值，俘虜不少男粉絲，可惜其後發展一般，其後突然向公司提出解約，並在2004年與首任丈夫永安旅遊榮譽主席陳若偉兒子陳迅元結婚，同年誕下女兒Ronni。可惜2005年男方被爆在台灣的酒店偷食蔡慧敏，事件轟動一時，小雪與陳迅元最後也離婚收場。之後小雪跟澳洲華裔陳姓舊同學結婚，並誕下一子，婚姻維持6年後分開。直至2015年再跟年紀比自己細4年的韓國男友Robin Cheung在澳洲註冊結婚，一家四口現定居澳洲。當年她與漢洋的合唱歌《其實我介意》唱到街知巷聞，二人曾在《流行經典50年》再度合唱，勾起不少人的集體回憶。

小雪（蔡雪敏）在2000年出道，推出三張EP成為新人王。（網上圖片）

當年小雪首任老公、永安旅遊榮譽主席陳若偉兒子陳迅元，被爆偷食蔡慧敏而離婚。（視覺中國）