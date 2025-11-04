聲秀結果｜馮熙燮Ryan《七百年後》奪冠軍　柯雨霏屈居第二

TVB真人騷節目《聲秀》11月2日舉行決賽，8強選手甄敏芳、馮熙燮、柯雨霏、穎喬、蕭凱恩、胡子貝、周智敏及林潔心一決高下，爭奪《聲秀》冠軍寶座，冠軍得主將可以獨得10萬元獎金。今晚分兩回合進行比賽，8強選手先於首輪輪流獻唱自選廣東歌，之後綜合所有得分最高分兩名學員，將晉身決賽進行1對1單挑；今晚除會誕生冠亞季軍，還有「歡眾熱選聲秀大奬」。

胡子貝以《無盡》這歌「先聲奪人」，奪得「歡眾熱選聲秀大奬」及以143分奪得季軍，雖然無緣進入決賽，但就已經連奪兩獎。而進入最後決賽的是柯雨霏及馮熙燮，二人在分別以《荊棘海》及《小心地滑》奪得高分。

胡子貝以《無盡》這歌「先聲奪人」，奪得「歡眾熱選聲秀大奬」及以143分奪得季軍。(節目截圖)

最後決賽的是柯雨霏及馮熙燮，二人在分別以《荊棘海》及《小心地滑》奪得高分。(節目截圖)

而第二回合柯雨霏以《葉落冰川》獲得評判三盞燈奪得亞軍，馮熙燮則以《七百年後》獲得評判六盞燈奪得冠軍，認真實至名歸。馮熙燮在奪獎後發表感受時，指自己「好麻煩」，更被導師蘇永康勸他去睡：「我成日都諗東諗西，無論服裝，有時諗埋燈光鏡頭，唔知諗嚟做乜嘅時候，阿公永遠都拉住我，叫我你不如去瞓啦。如果冇咗你嘅格言，冇咗你講嘅嘢，我唔會去專心做好我嘅唱歌。」當然最後少不了感謝家人，但在說感言時，他已經哭成淚人了。

柯雨霏以《葉落冰川》獲得評判三盞燈奪得亞軍。(節目截圖)