黃明志5年前大膽以碎屍案為題材拍MV　台辣模辛尤里令人不敵誘惑

擁有天使臉孔與魔鬼身材兼擁有50萬粉絲的網紅謝侑芯，昨日（2日）傳出10月22日在馬來西亞拍攝期間意外猝逝的消息，據知她的死因為心臟病發，當地的媒體指出謝侑芯猝逝時創作歌手黃明志亦在場。當地警方更在黃明志身上搜出9顆藍色藥丸，疑似為毒品，矛頭直指黃明志有吸毒的習慣，雖然今日他在社交平台已經否認自己有吸毒，但就引起了不少網民的關注。



黃明志行為一向都很出位，除了曾與前AV女優蒼井空合作外，他亦曾以馬來西亞1993年的脫衣舞孃碎屍案為題材拍攝歌曲《舊傷口》的MV，挑戰創作極限。5年前黃明志曾找來擁有性感身材的台灣辣模辛尤里助陣，在MV裡飾演脫衣舞孃。MV描寫一名音樂老師因感情問題錯殺了擔任脫衣舞孃的女友，隨後將她碎屍。 辛尤里的裝扮大膽性感，尺度無極限，讓MV男主角大喊「受不了」不敵性感誘惑，一直要壓抑控制生理反應。

《舊傷口》的MV是以真實兇殺案件作為題材，案件中受害者是一名脫衣舞孃，與有婦之夫維持著不倫之戀，男方提出分手未遂，在一次與舞孃發生關係後，竟然將其女方殺害並分屍成多段，並裝在垃圾袋子里拋棄在路邊。屍塊被發現後，隨即引起各界矚目，當案件水落石出後，兇手是一名接受高等教育，外型溫文儒雅的男士，從外表看不出他的兇殘，這樣的反差讓人覺得非常衝擊，也是這首歌想探討的議題。